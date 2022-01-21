南投美食業者總動員！推年菜組和伴手禮　金都餐廳加碼供抽獎

▲南投縣政府串聯在地美食業者推出精選年菜和伴手禮（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

農曆春節將屆，為因應民眾採辦年菜和伴手禮需求，南投縣政府特結合南投縣美食旅遊交流協會等團體，及縣內觀光餐飲、伴手禮業者，推出「2022金虎呷‧南投地方特色年菜伴手禮」，讓民眾輕鬆在家就能吃到以南投在地農特產品打造的特色年菜及特色伴手禮，歡迎民眾踴躍訂購。

縣府於14日舉辦「2022金虎呷˙南投地方特色年菜伴手禮」記者會，多家縣內餐飲及伴手禮業者代表以走秀方式，向國人推介特色年菜及伴手禮，也進行現場展售，吸引許多到縣府洽公的民眾前往參觀選購，場面熱鬧。

南投縣美食旅遊交流協理事長林素貞指出，為推廣南投美食及特色伴手禮，該會號召樂涼園藝餐廳、金都餐廳、赤腳精靈、玉山酒莊、湧香製茶、Cona’s妮娜巧克力、Feeling18-18度C巧克力工房、信義鄉農會梅子夢工廠、貞藏凍頂、茶學苑、互新三酸產業等業者，共同推廣年菜及特色伴手禮，打造出方便、美味且最具特色的「金虎呷特色年菜組」，讓民眾選擇年菜免煩惱。

縣府祕書長洪瑞智說，南投農產優質豐富，多元文化更激盪出許多特色美食，這次活動讓國人到南投走春可盡情「呷美食、賞花看燈逎南投、買伴手禮」，搭配「南投玩很大‧千千萬萬獎不完」活動，只要在南投縣消費滿200元，憑發票完成登錄活動，就有機會獲得大獎或高額獎金；金都餐廳也加碼提供2套價值4980元、國宴級的6道精選年菜「福虎報喜年菜組」提供抽獎，詳情請洽「樂旅南投」FB粉絲專頁。

縣府衛生局也提醒，民眾採購年節食品可掌握以下要領：選擇信譽良好的商店購買、避免選購來源不明的食品、優先選擇完整包裝及標示，比如內容物的名稱、重量、食品添加物、廠商名稱、地址、電話、原產地（國）、有效日期、營養標示等資訊的產品；選購散裝食品時，更應注意產品的外觀、顏色、氣味是否正常、販售場所環境清潔衛生，產品販售應依標示適當冷凍或冷藏保存。