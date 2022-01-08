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3家「過年伴手禮」新選擇！養生鍋底、無麩質馬卡龍鳳梨酥吃出健康

▲過年伴手禮。（圖／女子學）

▲過年拜訪親友最好送上伴手禮。（圖／滿鍋香、可夫萊精品堅果、法布甜）

文／女子學

過年最重要的大事就是「團聚」。但就算是一家人，也可能因為各有各的工作生活，要全員到齊好好的吃頓飯是有難度的，更何況是不住在一起的親戚好友們。而到了農曆過年，配合著年節假期，我們多了許多時間陪伴家人、訪問親友，共度難得的時光。

雖說禮輕情意重，但上門拜訪雙手少了一些什麼，就覺得少了一點情意，送禮往往像一份驚喜，要如何送到收禮人滿意，是需要好好思考一番的！

1.避免長輩廚房忙進忙出：滿鍋香 養生湯底

▲過年伴手禮。（圖／女子學）

▲滿鍋香養生湯底。（圖／滿鍋香）

為在年前大掃除就先忙了一波、過年期間依然為了親友的拜訪而在廚房奔波的長輩們，送上美味的火鍋湯底，讓媽媽們可以休息一下～相聚時光能圍繞在一起享受熱騰騰的火鍋，讓眾人能一起談天享食。

▲過年伴手禮。（圖／女子學）

▲滿鍋香湯底是接單後製作，新鮮度高又養生。（圖／滿鍋香）

手工製作的滿鍋香湯底，能夠清楚看到使用的食材與鍋底，且都是接單後製作，維持每包湯底的新鮮度，並加入數十種中藥材，不僅養生，迷人的藥膳香氣讓挑嘴的長輩們都能滿意地大快朵頤。

編輯悄悄話：有別於一般外帶鍋底，滿鍋香近年亦推出素食版的選擇，讓茹素者也能享受到濃郁的美味。大家可挑選兩種不同口味，再家自製鴛鴦鍋豐盛的喔！

2.全員相聚閒聊嗑談：可夫萊 精品堅果

▲過年伴手禮。（圖／女子學）

▲可夫萊精品堅果。（圖／可夫萊精品堅果）

飽餐一頓後，一家人移到客廳延續未完的話題，以前傳統就是瓜子、糖果放一桌，邊吃邊聊天，但「新食代」人們追求健康導向，衛福部每日飲食指南中，提到堅果種子類對人體好處多多，年節送禮開始有更多人選擇有豐富營養的綜合堅果。

▲過年伴手禮。（圖／女子學）

▲堅果採「低溫烘焙」處理，保留營養、維持原色與天然。（圖／可夫萊精品堅果）

可夫萊精品堅果超過 10 年的品質追求，採「低溫烘焙」處理堅果，保留營養、維持原色與天然，讓人吃得更安心，另外，更研發添加納豆菌、芽孢乳桿菌的雙活菌系列商品，幫助維持消化道機能，深受女性喜愛。

編輯悄悄話：年節時送上「健康」讓心意更加分，且可夫萊春節限定禮盒以大紅金色設計，送禮時又喜氣又有面子。

3.年輕一輩最愛人氣甜點－法布甜

▲過年伴手禮。（圖／女子學）

▲法布甜年節馬卡龍鳳梨酥禮盒為米其林大會指定品牌伴手禮。（圖／法布甜）

討了長輩歡心，也別忘了晚輩們在年節親友的問候之下，總是會有些侷促不安，帶上最新的人氣甜點一定能讓他們眼睛一亮！比起過年親戚的 100 個問答題，美味甜點肯定更令晚輩開心。

▲過年伴手禮。（圖／女子學）

▲檸檬塔等甜點也很適合送禮。（圖／法布甜）

法布甜研發出全國為唯一無油、無麩質的馬卡龍鳳梨酥，以法式馬卡龍餅皮結合土鳳梨餡，創造令人驚艷的獨特口感，更榮獲 A.A. Taste Awards 全球純粹風味評鑑最高三星獎，讓愛吃甜食的小朋友也能吃得健康美味。另外還有橘子磅蛋糕、檸檬磅蛋糕、100% 檸檬塔等，也成為年輕人們的送禮首選。

編輯悄悄話：法布甜年節馬卡龍鳳梨酥禮盒為米其林大會指定品牌伴手禮，受到多重認證，愛馬仕精美包裝時尚有型。

比起傳統的年節餅乾禮盒，近年送禮的選擇更是五花八門，針對不同的對象，也能更精準的挑選適合的禮品，讓收禮的人感到溫馨心意、送禮的人也有面子，年節的氣氛更融洽，編輯也在這裡預祝大家新年快樂～

延伸閱讀：

花生控看過來！特搜 7 間甜點、伴手禮店家，享受濃郁香醇的美味！

過年伴手禮送什麼？來看團購女王林彥君在《 151 號店》推薦 3 大夯貨！

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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女子學甜點過年麻辣火鍋堅果春節伴手禮

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