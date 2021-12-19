嘉義市優質伴手禮業者 　前進2021台北國際食品展

▲「嘉市好店，回嘉首選」最幸福的伴手禮 前進2021台北國際食品展 。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

「2021台北國際食品展」將於110年12月22日到12月25日在南港展覽館二館4樓盛大登場。嘉義市政府帶領嘉義市最幸福的伴手禮，以「嘉市好店」為號召，嚴選10家業者一同北上，前進台北國際食品展，準備收服老饕們的心，開拓國內外食品市場，打造「愛嘉」城市品牌。15日在市府一樓舉辦2021 台北國際食品展展前記者會，市長黃敏惠也特別到現場為業者加油打氣，並力推薦嘉義市特色食品。

黃敏惠市長表示，12月是很熱鬧的季節，受到疫情影響，原本食品展延到12月才開始，這段期間，嘉義市業者雖受到疫情的困難與挑戰，但他們反而更用心、努力，研發出許多令人驚艷屬於嘉義市特色的創意產品。嘉義市雖然小小的，但能量能大，因為我們有最好的天然條件，所有的新鮮食材都在這裡，再加上人的用心製作，將最好的特色美食呈現給大家，國際的舞台不能缺少我們，台灣的舞台更是少不了嘉義市，12月22日到25日歡迎到南港展覽館二館一起為「嘉市好店」團隊加油，同時也要給大家看的到嘉義的美、嘉義的好，感受嘉義市濃濃的人情味。

嘉義市美食頗負盛名，市府一直以來致力推廣美食與觀光產業，協助青年回鄉創業，傳統創新，以提升競爭力。透過專家評審團挑選10家業者參展，有專業嚴選的保證，推出各世代皆喜愛的點心食品，包括知名林聰明沙鍋魚頭帶來的小聰明拌麵，讓您在家即享嘉義市美味；以台灣米為靈魂的奮起福米餅將呈現阿里山茶米餅新風味、在網路團購掀起熱銷浪潮的聖保羅Q餅、方塊吐司及薯職人薯菓子；使用在地食材遵古法天然製作的義興嘉釀與錦龍醬油；匯集嘉義阿里山珍貴山林精華的斐園茶莊、有隻住在阿里山腳下的金緗雞商品，以及新明津餐廳別出心裁的嘉義特色油品，預計將吸引眾多「愛嘉人士」爭相試吃品嘗。期待展覽期間大家共襄盛舉，感受嘉義市強勁的新食力。

除了美食展售，展場另設計「嘉香好滋味」舞台活動，每日皆有五場不同的內容，串接食品業者於舞台推廣自家產品。10家優質業者們更要以香味及創意吸引通路平台及相關同業相互交流、擴大商機，將嘉義市在地美食推向全台及國際。



台北國際食品展將於12月22日至12月25日於南港展覽館二館4樓盛大展出，展期為期4日。現場美食包羅萬象，「嘉市好店」擁有著美味滿滿的幸福滋味，嘉義市政府誠摯地邀請全家大小親臨「嘉義市館（攤位號S0823）」，來「嘉」來「ㄐㄧㄚ(吃)」必定滿載而歸。