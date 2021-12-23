台中十大伴手禮票選　「歐客佬精品咖啡」連3年奪首獎

▲歐客佬今年奪得十大伴手禮首獎、現場人氣獎及金口碑獎3個獎項。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

「春節送禮怎麼選？台中市十大伴手禮提供最好的答案！」第13屆台中市十大伴手禮日前揭曉，由市長盧秀燕頒獎表揚，其中「歐客佬精品咖啡」不但連續3年奪得十大伴手禮首獎，今年更拿下現場人氣獎及金口碑獎；而首次參賽的「旅禾泡芙之家」也拿下首獎、網路人氣獎及最佳新人獎，兩家業者都是三冠王，成為本屆最大贏家。

盧秀燕表示，台中市十大伴手禮都是精心票選出來的產品，自用、送禮兩相宜。市府目前除了加強防疫，也要拚經濟，2021台中購物節剛落幕，創下280億元總登錄消費金額，購物節APP下載量更達108萬人，帶動後疫情消費商機，成效驚人。

▲▼歐客佬連續3年奪得十大伴手禮首獎，可說是台中人最愛喝的咖啡。（圖／記者鄧木卿攝）

工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，為了幫助業者迎接各節日的送禮需求，工策會舉辦十大伴手禮票選活動，透過民眾投票參與，選出心目中的台中伴手禮代表，提升民眾對十大伴手禮的認同，藉此增添買氣，鼓勵廠商爭取得獎，奠定十大伴手禮的殿堂級殊榮，打造屬於台中的金字招牌。

今年十大伴手禮分別為歐客佬精品咖啡、旅禾泡芙之家、陳允寶泉食品公司、法布甜股份有限公司、向陽房食品股份有限公司、不二糕餅、小林煎餅股份有限公司、臻品植萃有限公司、沁木手作工作室、光山行獲得；現場人氣獎由歐客佬精品咖啡、臻品植萃有限公司獲得；網路人氣獎由小林煎餅、旅禾泡芙之家獲得；金口碑獎則由歐客佬精品咖啡榮獲；最佳新人獎則由旅禾泡芙之家奪下。

歐客佬咖啡已連續3年奪得首獎，首次參賽的旅禾泡芙之家也得獎，而且2家都拿下3個獎項，是今年最大贏家。

成立於2009年的歐客佬咖啡，是全台唯一農場直營、產銷合一的連鎖咖啡品牌，今年更是標下有「藝伎之王」美名的翡翠莊園頂級紅標，創下翡翠競標拍賣價格最高價紀錄每磅344美元，以及有「藝伎傳奇」美名的艾利達莊園自辦競標，刷新全球競標拍賣價格史上最高價紀錄每磅4100美元，歐客佬長期在哥斯大黎加、巴拿馬與當地小農合作，讓咖啡小農能得到合理的利潤，以生產更多高品質的好咖啡。