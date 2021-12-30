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嘉縣年節食品衛生稽查　環境衛生與食品標示為要

▲▼ 嘉義縣食品衛生抽驗 。（圖／嘉義縣衛生局提供）

▲▼ 嘉義縣食品衛生抽驗 。（圖／嘉義縣衛生局提供）

記者翁伊森／嘉義報導


因應農曆春節的到來，嘉義縣衛生局為保障消費者採購年節食品的衛生安全，分別前往賣場、超市、傳統市場抽驗香腸、火腿、蜜餞、肉品、魚、豬肉煉製品、南北乾貨產品等……年節食品，檢驗項目包括防腐劑、保色劑、甜味劑、規定外色素、殺菌劑、農藥殘留、乙型受體素類多重殘留、真菌毒素等，共抽驗118件產品，檢驗結果都符合規定。

▲▼ 嘉義縣食品衛生抽驗 。（圖／嘉義縣衛生局提供）


衛生局指出，選購年節食品應注意販售環境衛生與食品清楚標示，注意外包裝應以中文及通用符號明顯標示產品資訊。有些食物因添加二氧化硫讓外觀更鮮豔，常見不合格品如金針、蝦米等，選購時先聞聞有沒有刺鼻味，不要買過於鮮豔和白皙的食物，如果聞起來有霉味、異味，或是香味過於濃郁，儘量避免購買，掌握「標示不清楚不買、過白或過於鮮艷不買、有異味不要買」三不原則，就能降低食品風險。


衛生局長趙紋華表示，食品業者平時應落實衛生自主管理，加強製作過程的環境及工作人員衛生，原物料貯存溫度條件須嚴格控管(冷藏庫0~7C、冷凍庫-18C以下)，並注意食品原物料保存期限及使用方法，遵行先進先出等原則且符合食品良好衛生規範準則規定，以確保消費者食品衛生安全。

抽驗結果公布在衛生局網站首頁「機關業務」下「主題專區」-「食(藥)品安全報你知」供民眾參考。有任何食品安全衛生問題，歡迎電洽衛生局

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嘉縣衛生局年節食品衛生稽查環境衛生食品標示

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