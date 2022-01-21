2個月內阻詐2件逾2百萬　華南銀女行員成詐騙集團剋星

▲警方去年12月才表揚華南銀行女行員（中）成功阻詐，女行員前天再次順利阻詐，有如詐騙集團剋星。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

華南銀行北台中分行姚姓女行員去年12月成功阻止車手提領36萬元，前天又發現男子帳戶剛匯入300萬元，馬上就提領198萬元，直覺有異，檯面上不動聲色辦理匯款手續，檯面下卻偷偷報警，警方到場後果然查出該男子是詐騙車手，警方對於姚女2個月內連破2件的機警敏銳態度，直呼是詐騙集團剋星。

1月19日，47歲王姓男子前往華南銀行北台中分行，要提領現金198萬元，姚姓行員見王男去年底剛補發印鑑存摺，隔天轉入10元，直到19日當天分別匯進200萬、100萬元，款項才入戶，王男就立馬提領，直覺有異，立即不動聲色報警。

育才派出所警員羅揚駿、陳育擇獲報後趕赴現場，王男辯稱是柯姓友人匯給他，員警質疑「朋友會一次匯300萬元給你？」這才突破王男心防，原來詐騙集團先騙取被害人將錢匯入柯男的帳戶，柯男再以愛心捐款的名義，匯給王男，多一層轉帳企圖增加警方查緝的困難度。

但是多層轉帳並沒有因此提領成功，還是被姚女識破，行員加員警成了最佳阻詐防線，現場查扣作案手機、存摺及提款卡，全案將王男依詐欺罪嫌送辦。