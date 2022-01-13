小乖不乖！掙脫主人溜上街加油站旁發抖　暖男上網協尋人狗團圓

▲貴賓狗小乖掙脫主人懷抱，深夜瑟縮在牆角，還好被愛狗人士發現，上網順利找到飼主。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

綽號小乖的8歲紅貴賓狗日前掙脫主人懷抱，深夜在街頭流浪，因為天氣太冷，躲在一家加油站角落凍的瑟瑟發抖，還好被愛狗的王姓男子發現，不但買件衣服禦寒，還把小乖抱去育才派出所請求協助，也請友人在臉書「台中寵物走失專區」PO文協尋主人，20分鐘後人狗團聚，飼主緊抱著小乖，再三感謝。

11日晚間9點多，王姓男子前往北區精武路與三民路口的加油站加油，看到一隻紅貴賓狗躲在角落凍的瑟瑟發抖，讓人心疼，且附近車流量大險象環生，恐發生意外，王男費了一番功夫才讓小乖卸下防備心，並立刻前往寵物店買一件衣服讓小乖禦寒，小乖感受到善意，這才願意投入他的懷抱，王於是帶著小乖一起前往派出所。

另一方面，王男也請朋友幫忙在臉書「台中寵物走失專區」PO文協尋主人，所幸不久就看到小乖的主人上網留言，20分鐘後，飼主趕抵派出所。

朱小姐說，當晚帶小乖到住家附近的電信行辦事情，想說抱在手上即可，便沒有繫上牽繩，也沒有帶寵物專用提袋，沒想到小乖活蹦亂跳，一轉眼就掙脫她懷抱跑走，讓她急得滿街找，而且小乖被發現的加油站距離電信行步行需20分鐘，無法想像小乖是如何走到加油站。

朱小姐再三感謝王男和員警，保證下次外出一定會繫上牽繩，以避免遺憾發生。