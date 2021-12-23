有這麼急嗎？錢入帳幾秒就領　機警行員阻詐救回被害人36萬元

記者鄧木卿／台中報導

彰化縣一名張姓男子接到詐騙電話，對方自稱是侄子，急著向張男周轉36萬元工程款，張男不疑有他馬上匯款，錢剛匯進台中市的華南銀行帳戶，幾秒後立即被40歲的陳男提領現金35萬2千元，機警行員直覺有異「有這麼急嗎」，行員詢問張男該筆款項用途？張說是借給侄子工程款，但陳男卻說是透過臉書貸款，說詞不一，陳當場被趕抵的員警逮捕。

▲▼育才所長方茂田（右1）到銀行感謝行員協助阻詐。（圖／警方提供）

台中市警二分局育才派出所警員陳倚文、王楚翔接獲華南銀行北台中分行姚姓行員報案，趕赴現場了解，得知有筆40萬元從台中商銀田中分行匯入，但幾秒鐘後，陳男就寫了取款條，要提領現金35萬2千元，錢才匯入就要領走，直覺有異，當場詢問陳男款項來源。

陳說自己在臉書「十萬火急貸款平台」提出小額貸款需求，不久即被通知已核准貸款，才急著提領；機警的姚姓行員不相信，立即聯繫匯出款項的台中商銀田中分行，代為詢問張男匯款用途，張男告知錢是借給侄兒支付工程款，2人說詞明顯出入。

經員警追問下才，陳男坦承有人指示他前往銀行提領35萬2千元，另給予8千元作為報酬，不但提供自己的帳戶，也擔任車手角色，現場查扣作案手機、存摺及提款卡，全案依詐欺罪嫌移送偵辦。

育才派出所所長方茂田昨天前往華南銀行北台中分行，在寒流來襲的冬日裡，送上身穿警察制服的超萌泰迪熊「台中伯仔（Bear）」以及保溫瓶，感謝行員與警方攜手維護治安，姚姓行員驚喜收下暖心禮物，謙稱自己只是做了該做的事。