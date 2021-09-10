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社會 社會焦點 保障人權

什麼名字？人瑞嬤： 毋免...正解曝全場驚呆　她101歲想家走6K

▲▼台中市101歲人瑞嬤，徒步6公里想回家，竟迷失深夜街頭。（圖／警方提供）

▲台中市101歲人瑞嬤，徒步6公里想回家，竟迷失深夜街頭。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名101歲人瑞級阿嬤，日前徒步要走回家，不料竟走了4個多小時、6公里，最終迷失在深夜街頭，員警詢問名字，阿嬤回說「毋免」，持續追問下去，原來阿嬤名叫「阿勉」，員警誤解其意，經人臉辨識系統查出住處，通知家屬帶回；台中市議員賴順仁表示，台中市去年有560人老人失蹤，人數是六都第三，市府必須建構GPS定位協尋，盡速找到失蹤人，重享天倫之樂。

▲▼台中市101歲人瑞嬤，徒步6公里想回家，竟迷失深夜街頭。（圖／警方提供）

▲市議員賴順仁呼籲市政府盡速建構失蹤人口協尋系統。（圖／賴順仁提供）

台中市警第二分局育才派出所警員邱佳嶔、柯佳甫日前晚間10點獲報，有名阿嬤獨自拄著拐杖，拿著小包袱坐在育強街的自助洗衣店，前往洗衣服的民眾見阿嬤神情疲憊，且發現她重聽且疑有失智，立刻報警求助，

員警詢問關心「住哪」、「有沒有帶證件」、「叫什麼名字」，阿嬤回答「住草地」、「沒帶證件」、「毋免」，完全是雞同鴨講，經找來當地里長協助，里長也表示阿嬤不是附近居民，只好先將阿嬤載返回派出所休息，經以人臉辨識系統查詢後，這才恍然大悟，原來阿嬤名字有個「勉」字，員警詢問名字阿嬤說「阿勉」，但是員警卻都聽成「毋免」，烏龍一場。

警方發現，阿嬤生於1921年，今年已高壽101歲，人瑞阿嬤除了重聽及疑似失智情形外，身體還很硬朗，獨自徒步從太平走了4個多小時，到6公里遠的北區育強街，所幸連絡上7旬女兒，順利帶回家。

賴順仁表示，據失蹤老人協尋中心統計，2020年全國65歲以上失智長者失蹤人數達到2149人，其中台中市有560人，六都第三高，他建議，市府應即刻建構失蹤人口協尋系統，以及加強里政系統、民間團體等合作，並且使用智慧輔具GPS定位，幫助更多長者重享天倫之樂。

台中市社會局表示，從2001年至2018年11月止，接獲7817筆走失通報，其中有佩戴「愛的手鍊」的失智老人幾乎百分之百尋回，但遺憾的是，未佩戴手鍊的1386個走失者中，仍有347人尚未尋獲，社會局呼籲，如果長輩有走失疑慮，家屬可至區公所申請愛心手鍊，今年已有190人申請。如失智長輩持有身障證明，可以申請輔具衛星定位器補助。如家屬願意，也可以帶長輩至警察局按捺指紋，以利走失協尋。

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關鍵字：

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