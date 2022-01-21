大兵睽違2年半回家！開門撞見「爸媽激烈恩愛中」　驚喜變驚嚇

記者吳美依／綜合報導

美國科羅拉多州20歲軍人喬瑟夫（Joseph Pena）駐紮德國2年半，休假時偷偷回家，想要給父母一個驚喜，他躡手躡腳上樓，接著打開房門大喊「搶劫」，未料卻撞見爸媽正在做愛，嚇得倒抽一口氣，直說「噢，不！不！不！」驚恐逃回走廊上。

《紐約郵報》報導，約瑟夫和妹妹約瑟芬（Josephine）串通好，要給爸媽驚喜，未料親眼看見衝擊畫面，讓他尷尬地立刻離家去找女友。

39歲母親凱蒂（Kaati Pena）回憶，她當時正與54歲丈夫理查（Richard Pena）做愛，門卻突然被踹開，「我們非常驚訝和尷尬，因為完全不知道兒子要回家」，尖叫瞬間也意識到，約瑟夫「什麼都看光了。」

凱蒂表示，在接下來的假期裡，兒子每天都會傳訊息或打電話，卻一直不敢回家，「我們對此也沒什麼意見，因為他確實需要好好享受休假時光。」但她以後還是會和老公在家恩愛，不會因為這次經驗造成陰影。

掌鏡的約瑟芬將影片分享至網路上，立刻引發熱議。網友們紛紛留言，「好棒的影片！」、「好可愛的一對夫妻！」「現在大家都不鎖門了嗎？」、「笑死我了，他們的衣服早就被搶光了！」但也有人批評，約瑟夫應該先敲門才對。

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