搭機睡覺「胸部被揉」驚醒！女睜眼崩潰吼　噁男被抓包嚇逃

▲該名女子告知FBI，洛培茲伸手觸碰她乳房的行為並非意外，且時間長達約10秒。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者詹雅婷／綜合報導

美國一名女子搭飛機從拉斯維加斯飛往維吉尼亞州，並在飛機起飛後進入夢鄉，但過一陣子之後她卻突然驚醒，睜眼發現一名男子正在反覆揉她的乳房，當場朝對方喊「離我遠點」，男子則是逃到後方座位。這名男子已被起訴，一旦罪名成立，將面臨最高2年監禁。

紐約郵報報導，這名女子去年12月24日在拉斯維加斯麥卡倫國際機場登上飛往維珍尼亞州的聯合航空班機後，在座位上睡著。然而她卻在飛行途中驚醒，因為坐在她旁邊的26歲男子洛培茲（Ivan Lopez）俯身伸出右手反覆揉她的右側乳房，讓她感到相當震驚，並朝洛培茲大喊「離我遠點」。

據邁阿密先鋒報取得的證詞，該名女子告知FBI，洛培茲伸手觸碰她乳房的行為並非意外，且時間長達約10秒。

洛培茲被女子喝斥之後，立刻離開原本第12排的座位，移動到班機後方的第21排，並向空服員坦承觸碰女子的身體。不過他向FBI人員堅稱，觸碰到女方胸部的主因是亂流導致，原本只是想戳戳女方的右肩，想問問身旁這位戴著耳機的女子在聽什麼。

目前洛培茲已被起訴，一旦罪名成立，將面臨最高2年監禁。

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