情侶看電影「趁黑壞壞」員工都在看　激情畫面0死角全拍下

記者吳美依／綜合報導

外國一名17歲少女在電影院打工，她在TikTok上透露，員工只要在入口處，觀看每間影廳內的監視器畫面，或者乾脆戴上夜視鏡，站在影廳裡面，經常都能發現客人趁黑做愛。

少女在影片中表示，「人們來到電影院，想要偷偷摸摸地做些下流事，我們全都看在眼裡。我們還有夜視鏡，所以我們全都看到了。」她把鏡頭對準電視螢幕，上面顯示影廳內8個不同角度的監視器畫面，而且全都清晰無比，「其他客人也都能看見這些，因為這些都在影廳入口，不是保全室裡。」

▲電影院員工表示，他們都能發現客人趁黑做愛。（圖／翻攝TikTok@.no1headache）



網友們驚訝表示，從沒想過員工竟能透過監視器看見那麼多東西，許多人甚至不知道影廳裡面也有監視器。一名網友開玩笑表示，「但我比較擔心，被發現帶了不該帶的食物進去。」

有些人指出，電影院廣設監視器，是為了避免觀眾盜錄，但另一些人認為這是「過時」的作法，「現在的人才不會這樣取得盜版電影呢。」

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