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女搭機拒戴口罩「飛了1.5小時」突返航　逾百名乘客留宿！美航埋單

▲▼美國航空公司,American Airlines,美航,波音777,Boeing 777。（圖／路透）

▲美國航空公司（American Airlines）一架波音777客機19日起飛1個半小時後，卻突然返航。（資料照／路透）

記者張寧倢／編譯

美國航空（American Airlines）編號AAL38班機19日晚間從邁阿密出發飛往倫敦，然而，飛行1小時30分鐘後卻突然返航回到邁阿密國際機場，原因是一名40多歲女性堅持不戴口罩，班機落地時邁阿密-戴德縣警局的執法人員立刻協助處理。這場鬧劇也導致機上129名乘客當晚被迫留在邁阿密，行程大受影響。

根據《每日郵報》報導，美航編號AAL38波音777客機19日晚間原定飛往倫敦，一名40多歲女性拒絕遵守聯邦政府要求機上戴口罩的規定，最終決定返回邁阿密國際機場，而此時班機已經飛行1.5小時、大約500英里的距離，由於班機取消，機上的129名乘客與14名機組人員被迫留在邁阿密過夜，改搭隔天班機。事後，美航已為乘客帶來不便發布道歉聲明。

▲▼ 飛機,機位,機票,航空。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲同架班機上百名乘客行程，全因一名女子不戴口罩而延宕。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

報導稱，美航向這名女子祭出行政處理，列入內部禁飛名單，但由於她沒有違反當地法律，警方並未將她逮捕，目前尚不清楚女子是美國人或英國人。此前，美國總統拜登將飛機上拒戴口罩的罰鍰提高到500美元（約新台幣1萬3850元）。

機上乘客格琳（Theresa Green）表示，美航公司安排乘客們當晚住宿地點與重新預定航班，「他們把我們安排在很好的飯店裡，我今天過得很愉快，所以我覺得很好，準備欣賞邁阿密風光，一切無恙。」然而，多數人對返航原因一無所知，有乘客表示，「他們什麼也沒說，可能連空服員也不知情，只說是發生一起極端事件而不得不掉頭」、「只有被通知我們必須回來，現在我們拿不到行李了。」

事實上，這不是美國第一次發生類似事件，去年12月佛州一名男子搭乘美國聯合航空班機，臉上戴的不是口罩，而是一條紅色女用丁字褲，宣稱這樣也符合「遮掩口鼻」的口罩禁令。

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