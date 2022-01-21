記者轉播被車撞飛鏡頭外　恐怖瞬間曝光！慘叫消失25秒後繼續播報

記者詹雅婷／綜合報導

美國一名25歲女記者在新聞現場做轉播時，突然被一輛車從後方撞上，來不及反應的她整個人瞬間彈出鏡頭外，發出驚慌尖叫。所幸，她並未受到嚴重傷害，儘管消失在鏡頭前約25秒，但她隨即報平安，並堅守工作崗位持續播報。

《費城詢問報》報導，25歲女記者尤爾葛（Tori Yorgey）當時正在西維吉尼亞州，轉播當地水管破裂導致路面大積水的事件，沒想到她後方一輛車突然撞上她。

▲▼ 尤爾葛進行新聞現場轉播時，被一輛車從後方撞上。（圖／翻攝自YouTube）

依據影片，尤爾葛在被撞擊的那一刻，發出一連串驚慌叫聲，同時消失在鏡頭前，但她沒隔幾秒就向新聞主播報平安，直說「我剛被車撞了，但我沒事」。不小心撞上她的女車主也立刻下車確認狀況，但尤爾葛表示，她沒有受傷，真的沒事。

尤爾葛事後也透過推特更新狀況，強調一切都沒事，感謝大家關心，同時大讚主播提姆也在第一時間打電話關心她。另據NBC報導，尤爾葛有到醫院做檢查，身體狀況一切正常。

這段畫面播出後引發大批網友關注，觀看瀏覽次數迄今衝破350萬人次。有人認為，尤爾葛根本就是女超人，被撞了還沒事，很開心得知她沒事的消息，但也有人說，這是另一起記者在新聞現場缺乏足夠安全性的例子之一，因為尤爾葛當時是自己在播報，旁邊並無攝影師或其他人協助。

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