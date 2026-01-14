涉嫌在台中16樓高空塗鴉　「雪糕刺客」到案：別人幹的

▲台中市北區1處商辦大樓外牆去年12月出現大片塗鴉。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中市北區1處16層樓高的商辦大樓，上月外牆出現大片塗鴉，署名「雪糕刺客」，大樓外觀受到影響，讓管委會氣得提告毀損罪。警方鎖定1名23歲謝姓男子，近日將他通知到案，不過謝男雖承認曾到過該棟大樓樓頂，但只是為了「看看風景」，實際噴漆是另有其人，警方偵訊後依法將謝函送台中地檢署偵辦，並擴大追查是否真有他人涉案。

警方在去年12月10日接獲報案，林姓大樓主委指稱，近期台中市北區中清路一段1棟商辦大樓，外牆遭不明人士噴漆塗鴉，已嚴重影響建築物外觀及市容，決定對塗鴉客提吿。

警方查出，塗鴉真正出現時間是發生在去年11月18日，調查後鎖定1名23歲的謝姓男子涉有重嫌，但多次致電通知，謝男均未接聽，警方遂依法寄發書面通知，請謝男到案釐清案情。

據悉，因案發時間與報案時間相隔約3個禮拜，大樓內的監視器紀錄疑被覆蓋，警方蒐證不易，但謝男曾在網路留下塗鴉作品，就署名「雪糕刺客」，因此遭警方鎖定。

謝男在去年底終於到案說明，他坦承確實曾到過該棟大樓，但只是上頂樓看風景，否認塗鴉；謝還說，實際進行噴漆的是2名同樣有塗鴉愛好的網友，以垂降方式創作，但現實中並不認識這2人，也無聯繫方式。

警方認為謝男說詞避重就輕，偵訊後仍依毀損罪嫌將他函送台中地檢署偵辦。