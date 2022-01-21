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5縣市豪大雨特報！雨彈炸到下週二　小年夜天氣狀況曝

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲受到強回波、零星閃電影響，台中以北、東半部有明顯降雨。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

受到強回波、零星閃電影響，台中以北、東半部有明顯降雨，氣象局針對宜蘭縣發佈豪雨特報；基隆、新北、花蓮、台東大雨特報。下週鋒面、東北季風接力報到，雨勢持續到週二。小年夜冷空氣南下，漸轉乾。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今、明(21、22日)兩天轉東南風，氣溫漸回升，水氣多、易有霧。今日大氣不穩定，海面上有對流雲發展，移入陸地，中部以北及東半部有明顯降雨，南部地區也有降雨機率；今日各地氣溫：北部14至21度，中部14至24度，南部14至26度，東部15至25度。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲東北季風影響，今(21)日宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，宜蘭、花蓮地區及綠島、基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意坍方及落石。

明日降雨減緩，局部地區有短暫空檔，但各地仍有降雨的機率，氣溫回升。

下週(23)日「鋒面」通過，各地轉為有局部雨，並有較大雨勢。下週一、二(24、25日)「東北季風」影響，下週一北部及東半部有局部短暫雨，下週二大台北東側及東半部有局部短暫雨；這波「鋒面」及「東北季風」冷空氣很弱、北台略轉涼，中南部白天舒適早晚涼。下週三、四(26、27日)西半部晴朗、東半部有局部短暫雨，氣溫漸升。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲小年夜可能會有冷空氣南下，漸轉乾。

至於歐洲模式28日至30日(小年夜)的模擬圖顯示，28日「南海低壓」所輸送的水氣抵達台灣，29日「鋒面」挾南海水氣同時影響並快速通過，小年夜冷空氣南下，漸轉乾。但因牽涉「南海低壓」所輸送的水氣，且又是第8至10天的模擬，故無論降雨狀況，或者鋒後冷空氣的強度，模擬都有很大的「不確定性」；且各國模式模擬差異大，故不宜遽下定論，需持續觀察模式的調整。

▼21日4：30紅外線色調強化雲圖(左圖)顯示，厚實的雲系從海峽移入。4：30雷送回波合成圖(中圖)顯示，海峽及苗栗以北已有較強回波。4：30雨量累積圖(右圖)顯示，台中以北及東半部已有明顯降雨。。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

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