屏東偏僻果園鐵皮工寮藏天九牌賭場　警逮26人扣71萬賭資

記者陳崑福／屏東報導

農曆春節將屆，為遏止不法業者趁此期間，招攬賭客上門及抽頭營利，屏東縣警局以行動宣示過年期間將積極取締職業性賭場及公共場所賭博之決心，並於本月19日在鹽埔鄉一處偏僻果園內之鐵皮工寮，一舉破獲天九牌職業賭場，當場查獲簡姓主嫌及賭客共計26人，並查扣抽頭金及賭資共計新臺幣71萬餘元。

▲屏東警方在一處偏僻果園內破獲職業賭場，帶回主嫌及賭客共26人，查扣賭資71萬餘元。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏東縣警局日前獲報在轄內鹽埔鄉有職業賭場開設，經積極查訪後掌握賭場位置，近日蒐證後向臺灣屏東地方法院聲請搜索票，19日見時機成熟，由警察局督察科會同保安隊及交通隊警力，持搜索票前往鹽埔鄉一處偏僻果園內查緝，趁賭客在果園工寮內專心聚賭之際，以四方包夾方式進行圍捕，賭客見警時瞬間四處逃竄，警方以優勢警力壓制，賭客們全數就範，一舉破獲該紙質天九牌（俗稱紙盅）職業性大賭場。

該賭場簡姓主持人以經營天九牌賭場抽頭營利，現場查扣抽頭金及賭資共計新臺幣71萬餘元、紙質天九牌、骰子、計時器等證物，全案嫌疑人26人，詢後均依賭博罪移送臺灣屏東地方檢察署偵辦。

屏東縣警局局長劉印宮表示，農曆春節將近，警方取締不法無假期，而賭博易生治安事端，時有民眾因沉溺賭博，造成家庭失和悲劇，甚至鋌而走險從事犯罪行為，為貫徹縣長潘孟安「安居樂業」的施政理念，屏東縣警局對於轄內職業賭場將持續展現取締決心，共同為社會治安努力。