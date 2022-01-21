國道驚險畫面曝！拖板車半路「整組輪胎噴飛」　險擊落後方車輛

記者賴文萱／高雄報導

國道1號20日上午，一輛拖板車行經南下岡山路段時，開到一半突然整組輪胎噴飛，脫落後還不停往後滾，差點擊落後方駕駛。有網友曝光該車輛附近的行車紀錄器，記錄下驚險瞬間，直呼「嚇死人」，對此，國道警表示，並未接獲報案，但該車已違規道交條例，可處新台幣4500元罰鍰並記點。

▲國道驚險畫面曝！拖板車半路「整組車輪噴飛」。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲▼拖板車半路「整組車輪噴飛」，大輪胎險擊落後方駕駛。（圖／翻攝自記者爆料網）

有網友PO出一段行車紀錄器，畫面顯示在20日上午11點多，在國1南下岡山路段有一輛拖板車開到一半，後方輪胎突然整組噴飛往後翻滾，當時後方還有不少車輛，差點被大輪胎擊落。

對此，國道第五公路警察大隊表示，截至目前，針對該影片所顯示時間（1月20日11點多）、路段（岡山路段）調閱相關資料，並未有符合影片內輪軸脫落的大型車輛肇事案件紀錄。

▲依據道路交通管理處罰條例第33條第1項第16款規定：行駛高、快速公路車輪 、輪胎膠皮或車輛機件脫落，可處新台幣4500元罰鍰，並計車輛違規點數1點。（圖／翻攝自記者爆料網）

不過，依據道路交通管理處罰條例第33條第1項第16款規定：行駛高、快速公路車輪 、輪胎膠皮或車輛機件脫落，針對該車輛可處新台幣4500元罰鍰，並計車輛違規點數1點。

國道警方表示，用路人可於違規事實發生日起7天內，檢具未經剪輯的原始行車影像（需有正確時間顯示）向國道警方檢舉，經查證屬實將依法製單舉發。