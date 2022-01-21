桃園偷彩券被抓...無業男交保後到台北又偷！刮中7千元已花光

記者邱中岳／台北報導

北市中正一分局日前接獲線報，有彩券行被人偷走價值1萬元的彩券，警方追查發現，嫌犯得手後搭客運前往桃園，後再轉車去嘉義，最後才回到中和住處，並順利將人逮捕到案，至於遭竊的1萬元彩券刮中7千元，全數被嫌犯花用殆盡。

警方調查，31歲楊姓男子平時無業住在新北市中和區，卻從桃園搭車北上，在懷寧街附近的彩券行徘徊，趁老闆不注意，竟竊取2百元面額的彩券50張，共計價值1萬元，老闆獲悉後立刻報警，警方調閱監視器追查。

▲男子才剛因偷彩券交保，又搭車北上幹下一票。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現，楊姓男子得手後立刻搭客運前往桃園中壢，事後又再度轉車前往嘉義，企圖製造斷點，最後再返回新北市的家中躲藏，警方上門逮人，嫌犯得手的萬元刮刮樂刮出7千元，全數被花光，警方事後依竊盜罪嫌將人送辦。

▲警方事後起獲男子偷走的彩券，發現已經全部被刮開。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，楊姓男子行徑超離譜，犯案前一天，跑到桃園中壢的彩券行，偷走2百元面額的彩券40張，被桃園警方查獲，沒想到被送往地檢署後交保，交保出來還不知悔改，竟然又跑到台北繼續偷彩券。

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