左轉車突停路口遭直行車撞上！　到底誰錯兩派網友戰翻

記者林冠吟／綜合報導

近來政府機關不斷向民眾宣導左轉車應讓直行車，但相關車禍意外卻仍層出不窮。臉書社團「我是新莊人」近來分享一支行車紀錄器影片，一輛轎車行至路口斑馬線時停下，卻被迎面而來的一輛機車直接撞上，機車騎士當場被彈飛倒地，影片一出就讓不少網友討論究竟是誰的肇責比較大。

▲新莊車禍，左轉車未讓直行車害機車騎士撞上彈飛。（圖／翻攝自我是新莊人）



根據道路交通安全規則規定，車道數相同時，轉彎車應暫停讓直行車先行；同為直行車或轉彎車者，左方車應暫停讓右方車先行，但臉書社團「我是新莊人」PO出的這段車禍行車紀錄器影片，卻引起網友兩派爭論。

▲有網友指出，放慢來看為機車闖紅燈，其肇責應較大。（圖／翻攝自我是新莊人）



從影片上可見，一輛轎車行經路口時搶黃燈準備左轉，在車身已轉進對向車道時，疑似為查看對向來車，將車身停在路中間，造成對向同樣直行搶黃燈的機車騎士反應不及，當場撞上彈飛。

影片一出後不少網友議論紛紛，討論究竟哪一方的肇責較大，有網友指出「這機車沒超速嗎？但這是車頭對車頭，所以轉彎車沒讓直行車，汽車肇責應該會比較大，今天如果撞到是車尾巴則反之」、「汽車在左轉過停止線前已紅燈，闖紅燈左轉，機車那一方是否為紅燈不明，車速無法佐證，左轉車未禮讓直行車，汽車7，機車3」、「路權是直線的，轉彎車gg」、「我真的不太懂汽車停下來幹嘛，已經過了還停下來故意給機車撞？結果汽車肇事責任比較大」；但也有網友認為，「汽車車頭如果有過中線，應該就沒有未禮讓直行的問題，機車應該算是搶黃燈...理論上肇責機車應該大一些」、「肇事是比例原則！都有搶燈，但轉彎車是停止狀態，應該是3：6」、「放慢來看的話，是機車闖紅燈，肇責較大。」