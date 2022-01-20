高雄消防五甲分隊29人自主健康管理　救災救護勤務正常執行

高雄市今（20）日新增一家三口染疫，其中，4歲童（案18155）就讀的松青幼兒園，79名師生今天也緊急展開篩檢。由於小朋友是上課上到一半突然被篩檢，又隨即被送去檢疫旅館，不少人受到驚嚇，更有孩童的阿公看到新聞後急奔幼兒園關心孫子，在校門外急哭哽咽說，「真的很擔心，我孫子還在裡面...。」