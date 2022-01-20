高雄消防五甲分隊29人自主健康管理　救災救護勤務正常執行

▲高雄一家三口確診，環保局針對足跡進行清消。（圖／記者許宥孺翻攝）
記者許宥孺／高雄報導
高雄市一名4歲男童因抽搐就醫，入院前採檢發現確診，衛生局調查，發現載送男童就醫的2名消防員當時未穿隔離衣遭匡列隔離，連帶整個分隊29人也得自主管理。消防局表示，該分隊業務除「室內」救護由鄰近分隊支援，其餘救災救護勤務均正常執行。
▲高雄市消防局五甲分隊2消防員未穿防護衣載送確診童。（示意圖，非當事人／記者李毓康攝）
消防局指出，五甲分隊2位同仁在20日上午執行一般緊急救護勤務後，經疫調中心通報，本局載運患者為確診個案，2位同仁立即配合疫調中心進行PCR檢測，結果均為陰性，目前於防疫旅館隔離中。
消防局表示，本局第一時間立即依相關應變機制及程序，迅速完成分隊廳舍及救護車清消、釐清接觸對象，並通知實施自主健康管理，另所有接觸對象均已安排於今(20日)日完成快篩，後續將持續掌握同仁健康狀況。
▲高雄一家三口確診，環保局針對足跡進行清消。（圖／記者許宥孺翻攝）
另外，消防局已針對該分隊勤業務性質完成適當調整，其中除「室內」救護案件由鄰近分隊支援外，其餘救災救護勤務均正常執行。
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