北捷增訂「張文條款」！戴防毒面具、武裝穿著　無正當理由將拒載

北捷台北車站、中山站上周發生隨機砍人事件，造成包含張姓嫌犯在內共4人死亡，更引發社會大眾恐慌。對此，北捷公司表示，旅客未來佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩、面具等裝扮，或穿著具恐攻、武裝態樣等，足以引發危安疑慮者，經站務人員勸導仍未改善，將依規定一律拒絕運送。

張文隨機殺人4死 北捷宣布增訂「旅客進站裝扮應行注意事項」

27歲張文19日穿著戰術背心，頭戴防毒面具，在捷運台北車站等地丟擲煙霧彈，並持刀隨機砍殺路人，造成多人死傷悲劇。北捷表示，為維護捷運系統安全、乘車秩序，並兼顧多數旅客權益，北捷已增訂「旅客進站裝扮應行注意事項」，未來旅客裝扮有影響維安與安全疑慮者，經勸導不聽，將拒絕運送。

北捷說明，「旅客進站裝扮應行注意事項」規定，旅客若無正當理由佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩、面具等裝扮，或穿著具恐攻、武裝態樣等，足以引發危安疑慮者，經站務人員勸導仍未改善，將依規定一律拒絕運送。本措施即日起實施，並已於公司網站正式公告。

戴防毒面具、武裝穿著被拒載 將視情節由警察強制或護送離開車站

北捷指出，前述行為經站務人員勸導仍無法配合改善者，該公司得依《台北捷運系統旅客須知》第7點第2款規定拒絕運送，站、車人員並得視情節會同警察人員，強制或護送其離開車站、列車或大眾捷運系統區域；另無正當理由攜帶空氣呼吸器、防毒面具等情形，將通報警方並予以記錄。

北捷強調，尊重多元文化與個人裝扮意願，包括戲服、布偶裝、COSPLAY等，原則上仍比照一般旅客進站及乘車相關規範辦理，不另設限制。