　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北捷增訂「張文條款」！戴防毒面具、武裝穿著　無正當理由將拒載

▲頂埔捷運站,台北捷運藍線。（圖／記者謝婷婷攝）

▲北捷表示，未來旅客若無正當理由，佩戴防毒面具、過濾式呼吸器面具等，或穿著具恐攻、武裝態樣等，將拒載。（示意圖／資料照）

記者趙蔡州／綜合報導

北捷台北車站、中山站上周發生隨機砍人事件，造成包含張姓嫌犯在內共4人死亡，更引發社會大眾恐慌。對此，北捷公司表示，旅客未來佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩、面具等裝扮，或穿著具恐攻、武裝態樣等，足以引發危安疑慮者，經站務人員勸導仍未改善，將依規定一律拒絕運送。

張文隨機殺人4死　北捷宣布增訂「旅客進站裝扮應行注意事項」

[廣告]請繼續往下閱讀...

27歲張文19日穿著戰術背心，頭戴防毒面具，在捷運台北車站等地丟擲煙霧彈，並持刀隨機砍殺路人，造成多人死傷悲劇。北捷表示，為維護捷運系統安全、乘車秩序，並兼顧多數旅客權益，北捷已增訂「旅客進站裝扮應行注意事項」，未來旅客裝扮有影響維安與安全疑慮者，經勸導不聽，將拒絕運送。

北捷說明，「旅客進站裝扮應行注意事項」規定，旅客若無正當理由佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩、面具等裝扮，或穿著具恐攻、武裝態樣等，足以引發危安疑慮者，經站務人員勸導仍未改善，將依規定一律拒絕運送。本措施即日起實施，並已於公司網站正式公告。

戴防毒面具、武裝穿著被拒載　將視情節由警察強制或護送離開車站

北捷指出，前述行為經站務人員勸導仍無法配合改善者，該公司得依《台北捷運系統旅客須知》第7點第2款規定拒絕運送，站、車人員並得視情節會同警察人員，強制或護送其離開車站、列車或大眾捷運系統區域；另無正當理由攜帶空氣呼吸器、防毒面具等情形，將通報警方並予以記錄。

北捷強調，尊重多元文化與個人裝扮意願，包括戲服、布偶裝、COSPLAY等，原則上仍比照一般旅客進站及乘車相關規範辦理，不另設限制。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快檢查！7、8月發票2張千萬大獎沒人領
快訊／北市民宅大火　2人全身焦黑明顯死亡
「鴻華先進Bria新休旅」搶先開箱！本月上市
北捷宣布增訂「張文條款」！
台東體中牆面磁磚被震落！　健身房慘況曝光
哥哥親筆信提「張文遭霸凌過往」
氣象署：一周內防規模5.5到6餘震

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北捷增訂「張文條款」！戴防毒面具、武裝穿著　無正當理由將拒載

台東6.1地震全台有感　氣象署：未來3至7天需注意規模6.0餘震

關山＝金崙列車停駛「旅客擠滿車站」　台鐵估21:00前完成巡查

快訊／台東今天第4震！19:07規模3.1地震　最大震度2級

直擊國10高架橋強震擺盪！駕駛驚呼：搖超久

快訊／台東6.1強震！高雄震後爆「沒水可用」　自來水公司曝原因

快訊／平安夜連3震！台東18:48規模3.7地震　最大震度2級

台東地震「19縣市收國家警報」　氣象署：1周內防5.5到6餘震

台東6.1強震！區間車搖晃　下秒全車手機警報同步炸響

快訊／18:39台東規模3.7餘震！最大震度3級

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

北捷增訂「張文條款」！戴防毒面具、武裝穿著　無正當理由將拒載

台東6.1地震全台有感　氣象署：未來3至7天需注意規模6.0餘震

關山＝金崙列車停駛「旅客擠滿車站」　台鐵估21:00前完成巡查

快訊／台東今天第4震！19:07規模3.1地震　最大震度2級

直擊國10高架橋強震擺盪！駕駛驚呼：搖超久

快訊／台東6.1強震！高雄震後爆「沒水可用」　自來水公司曝原因

快訊／平安夜連3震！台東18:48規模3.7地震　最大震度2級

台東地震「19縣市收國家警報」　氣象署：1周內防5.5到6餘震

台東6.1強震！區間車搖晃　下秒全車手機警報同步炸響

快訊／18:39台東規模3.7餘震！最大震度3級

土耳其出現近7百個天坑！專家發出警告：危機正在擴張

「最帥漢尼拔」邁茲米克森是李小龍迷弟！　新片狂秀調皮反差萌

快訊／北市民宅5樓失火　2人全身焦黑明顯死亡

直擊／最美玉女掌門人55歲了！　蘇慧倫久違現身...凍齡如少女太驚人

YTR陳彥婷遭魔人檢舉「虐童」氣炸！　還原過程：剴剴沒查到才扯

想討好李洋？主管被控要下屬當人頭抽球場　運動部兩點回應

諸羅山盃10人小兵團爆發　同仁國小挺進4強寫隊史

90%病人「傷膝蓋主因」曝！權威醫：像拿菜瓜布刷骨頭

馬士基試探性復航紅海　分析機構認為明年2月中是全面復航最佳時機

最棒耶誕禮物！　五月天無預警宣布「台中場門票加開」明天就開賣

【差1口！】高雄男吃到「刀片饅頭」店家不認帳　衛生局出手了

生活熱門新聞

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

快訊／17:47台東發生有感地震！震度估4級以上　國家警報響

快訊／17:47台東卑南規模6.1「極淺層地震」　最大震度5弱

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

父母該為「幾歲的孩子犯錯道歉？」　律師戳破盲點

今晚變天！　明「全台有雨」下最大地區曝

王ADEN網暴大翻車！女學生7字吐心聲

台灣低溫徵兆　鄭明典揭寒潮再現關鍵

割頸案法官「1句話」被轟爆！犯罪心理學專家：最愚蠢的情勒

台東規模6.1地震高雄超晃　陳其邁急喊報平安

北捷隨機砍人長髮哥遭出征！去年PO文躺槍

張文砍人父母下跪道歉！律師：別追殺他們

超辣日本留學生「只愛DDD」　老司機激動洗版！本尊找到了

乾哥乾妹「進法庭這一幕」　網轟：鼓勵出來報復嗎

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

快訊／禾浩辰求婚了！

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

八點檔女神深夜「激吻富三代人夫」道歉了！

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

快訊／17:47台東發生有感地震！震度估4級以上　國家警報響

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座

辛龍放鳥公益演唱　吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

快訊／17:47台東卑南規模6.1「極淺層地震」　最大震度5弱

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

更多

最夯影音

更多
張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面