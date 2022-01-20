快訊／高雄2消防員未穿防護衣載確診童　全隊31人採檢結果出爐

▲高雄4歲童入院前採檢確診，載送急診的消防員未穿隔離衣也被匡列隔離。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名4歲童日前因癲癇抽蓄，由救護人員載送至醫院就醫，入院前採檢出陽性，Ct值20。衛生局回溯疫調，發現載送4歲童就醫的2名消防員，當時因不知情而未穿著全套防護衣，遭緊急通知採檢並隔離，而整個分隊目前也是被列為自主管理對象，稍早採檢結果出爐，2名消防員及同分隊29名隊員採檢結果均為陰性。

這名4歲男童因癲癇發作抽搐，消防局接獲報案，派遣2名救護人員前往載送協助就醫，未料，4歲童入院前配合採檢，採檢結果為陽性確診，Ct值20。

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▲▼高雄一家三口確診，環保局針對足跡進行清消。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局疫調發現，當時載送4歲童就診的消防員，因不知情，不知道載送的是確診者，所以當時沒有穿著全套防護衣，由於載送過程中有密集接觸確診男童，因此2名消防員被匡列採檢並隔離，此外全隊29名隊員也被匡列採檢。

稍早衛生局表示，載送確診個案就醫之消防人員2名，已於今日上午採檢並隔離，PCR檢驗結果為陰性。另同分隊全員皆已採檢，檢驗結果皆為陰性。



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