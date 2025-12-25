快訊／5縣市低溫特報！新北市「非常寒冷」探10度以下

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

中央氣象署今（25日）下午4時48分針對5縣市發布低溫特報，大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，今日下午至明日上午新北局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

低溫特報

影響時間：25日下午至26日上午

＊橙色燈號(非常寒冷)：新北市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率

＊黃色燈號(寒冷)：桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率

▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，北部及宜蘭氣溫越晚約低，今夜至明晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，預測中部以北及宜蘭低溫僅12、13度，南部及花、東約14至16度，空曠地區可能會再低一些。

在降雨方面，北部、東半部、恆春半島及中南部山區降雨機率較高，尤其桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。此外，中部、東部3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺以上山區有局部降雪、下冰霰或結冰的機率。



另外，氣象署稍早也持續發布強風特報，東北風偏強，25日下午至26日晚上在新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、連江縣局部地區，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)。

資料來源：氣象署