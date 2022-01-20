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高雄媽確診「匡列218人」！無症狀接觸者眾多　從事職業別曝光

▲高雄幼兒園全體師生、家長配合採檢 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄幼兒園全體師生、家長配合採檢 。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名4歲男童因癲癇抽搐就醫，入院前採檢發現確診，Ct值20。衛生局疫調發現，男童父母也驗出陽性，一家三口確診，共匡列362人。其中，男童母親(案18157)無症狀，曾去過好市多中華店，職場匡列218人，衛生局表示，她是海產第一線工作人員，因此共同接觸者較多。

▲▼高雄一家四口確診。（圖／高雄市衛生局提供）

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▲高雄一家四口確診共匡列362人。（圖／高雄市衛生局提供）

衛生局表示，確診父親（案18156）其職業多在高雄港，因此10日、13至14日均有出現在高雄港輪船上進行維修，直到15日出現症狀至診所就醫，但未被通報為確診個案。整起事件直至19日，其幼子因神經學病症前往長庚醫院就醫，才被驗出陽性，進一步匡列採檢才發現一家三口都確診。

衛生局也公布3人足跡，確診男童曾到鳳山區允利養生水療館、保進松青幼兒園，個案匡列診所、家人、幼兒園、游泳池等共計124人；確診父親因在碼頭工作，活動史曾到麥拉倫船、新光輪船，個案匡列20人；確診母親則去過好市多中華店，職場匡列人數多達218人，衛生局表示，因個案是海產第一線工作人員，共同接觸者較多。

衛生局表示，幼兒園共計匡列79人，其中教職員工9人、幼童68人，今有2人請假，將陸續通知採檢，此外77人快篩結果都是陰性，至於是否為Omicron變異病毒株，將釐清基因定序。

▼高雄確診一家三口足跡曝。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄確診一家三口足跡曝。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄確診一家三口足跡曝。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄確診一家三口足跡曝。（圖／高雄市衛生局提供）

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