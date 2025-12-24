給張文82萬！他1原因「逆風護張母」　網共鳴：花錢會跟你媽報備？

▲張父、張母下跪道歉。（圖／記者黃彥傑攝）



網搜小組／劉維榛報導

張文隨機殺人釀4死11傷，隨著張家背景曝光，網路上開始流傳「張文媽媽偷偷資助兒子犯案」的說法。這讓一名網友反問，「你拿過你媽的錢去買點數、喝茶、買股票，會跟你媽報備嗎？」直批這種「道德審判」根本失焦。其他網友則熱議，張文如果有領普發1萬，「是不是要說政府資助罪犯？」

一名網友在Threads表示，看到網路上討論著「張文媽媽偷偷資助兒子犯案」的說法，讓他不禁反問這些人，「你拿過你媽的錢買點數、嫖妓、喝茶、去夜店、買股票，會跟你媽報備嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下網友熱議，「照這個邏輯，他如果有領普發1萬，是不是要說政府資助罪犯？」「3年82萬，平均每個月22K，這在台北只能勉強吃飯+住宿的程度，目的就是讓他兒子不會因為沒錢吃住，跑去搶劫偷盜而已，正常人的生存需求都是擺在第一位的，誰會料到小孩跑去自殺攻擊」、「還有那句『難道父母真的不知道？』知道自己在問什麼嗎」、「我只能說有些人只是想論戰，給錢他說資助，不給錢他會說家庭教育失敗」、「我爸都要60歲了，還不是一樣在家啃老給我阿嬤養，重點是他也好手好腳啊」。

但也有人質疑，「不是給錢的問題，而是說謊，延誤偵辦」、「疑點是在於...媽媽為什麼要說謊？而且媽媽竟然還說兩年多都沒聯絡」。

▲張文從零錢包拿出千元大鈔結帳。（圖／記者黃彥傑翻攝）



張母3年來資助兒子82萬元



關於張文的帳戶，警方查出，張文母親在2023年間匯款45萬元至張文的戶頭；張文在2024年擔任保全期間，母親定期每3個月匯款3、4萬不等的費用給張文；2024年12月30日至2025年1月2日，連續4天共匯款10萬元至張文郵局帳戶。

警方也查出，張文從2024年間開始購買犯案工具，在2024年4月份開始購買短刀、防護工具，期間陸續在《蝦皮購物》、《露天拍賣》購入不同的犯罪工具。

張文在蝦皮主要購買3把長刀花費7600元，其他工具包括煤油、盾牌、磨刀器、防毒面具、戰術背心、護具以及酒精等約4.6萬元；另外在露天拍賣買了10把短刀花費6500元，還有每顆要價2千元的煙霧彈24顆。其他花費還包括，每月在北市公園路房租1.7萬，以及入住「前進基地」千慧旅館的3天住宿費5700元。

警方初步估計，張文在策劃這起隨機攻擊案件，時間長達2年之久，陸續在購物網站取得相關攻擊物資，另外還在家裡做起汽油彈，總花費金額超過10萬元。

律師：單純金援不等於知情



關於台灣社會習慣在重大刑事案件後，對犯嫌家屬進行肉搜與網暴，這讓巴毛律師陳宇安直言，張文年滿27歲，已具完全行為能力，且離家兩年多，與家中聯絡不多，父母並不清楚日常動向，更不可能預知是否涉及任何犯罪計畫，因此將責任歸咎於父母並不合理。

針對外界質疑母親在缺乏聯絡情況下仍匯款給兒子，陳宇安認為，是否聯絡與是否給予經濟支持，本質上是兩回事，即便親子關係緊張，母親因不捨而匯款給離家生活的子女，屬於常見情況。

她強調，單純的金錢援助並不等同於知情或資助犯罪，若父母並不知悉子女的行為動向，卻被指控為共犯或幫兇，對家庭而言極為不公平。

呼籲網友停止獵巫

最後，陳宇安呼籲，社會在面對重大暴力事件時，應將焦點放在事件本身與制度反思，而非將憤怒轉嫁至兇嫌父母身上，畢竟這些父母並未參與犯罪，也未必知情，不應成為輿論獵巫的對象，期盼外界停止追殺家屬，給予最基本的人性與尊重。

▼張文花10萬買犯罪裝備。（圖／記者陳以昇攝)

