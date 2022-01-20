幼兒園童嚇哭了！上課突被集中送防疫旅館　阿公驚喊：孫在裡面

記者賴文萱／高雄報導

高雄市今（20）日新增一家三口染疫，其中，4歲童（案18155）就讀的松青幼兒園，79名師生今天也緊急展開篩檢。由於小朋友是上課上到一半突然被篩檢，又隨即被送去檢疫旅館，不少人受到驚嚇，更有孩童的阿公看到新聞後急奔幼兒園關心孫子，在校門外急哭哽咽說，「真的很擔心，我孫子還在裡面...。」

指揮中心說明，高雄確診一家三口為兒子（案18155）因看病時有症狀，經檢驗後陽性確診，而經衛生局回溯追蹤，父母2人也為陽性，分別為案18156、18157。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高雄某幼兒園傳出確診，全校80師生緊急採檢。（圖／記者吳世龍翻攝）

該名4歲確診男童就讀的松青幼兒園，共有79名師生被匡列，高市府也緊急安排聯合醫院進駐幼兒園內進行採檢。由於確診童是今早去醫院急診時被檢出染疫，當時其他小朋友還在上課，上到一半突然要接受篩檢，不少小朋友顯得相當驚嚇。

▲高雄幼兒園傳確診，有小朋友的阿公急奔園外看孫子急哭。（圖／記者吳奕靖翻攝）

幼兒園確診消息傳出後，更有小朋友的阿公急奔幼兒園外想關心孫子，他表示「看了電視才知道，所以跑來看孫子」講到一半還哽咽說，不知道怎麼辦...我孫子還在裡面讀書。在幼兒園師生全數篩檢完之後，包含小朋友家長也一起被送上遊覽車，準備前去防疫旅館進行隔離檢疫。

▲▼高雄幼兒園傳出確診，全校80師生緊急採檢再送防疫旅館。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市長陳其邁表示，針對4歲男童幼兒園部份，先安排聯合醫院進駐採檢，由於同學密切接觸，採檢完後會同步住到防疫旅館隔離，可由一位家屬陪同照顧。

一名學生家長指出，今天中午12點接到學校老師通知說幼兒園內有確診個案，要家長先準備行李過來，等篩檢結果後，已經準備好跟小朋友一起去防疫旅館，先準備好3天行李。

▲高雄4歲童確診！幼兒園80師生篩檢，家長接通知：準備3天行李。（圖／記者吳奕靖翻攝）