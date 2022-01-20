　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

幼兒園童嚇哭了！上課突被集中送防疫旅館　阿公驚喊：孫在裡面

記者賴文萱／高雄報導

高雄市今（20）日新增一家三口染疫，其中，4歲童（案18155）就讀的松青幼兒園，79名師生今天也緊急展開篩檢。由於小朋友是上課上到一半突然被篩檢，又隨即被送去檢疫旅館，不少人受到驚嚇，更有孩童的阿公看到新聞後急奔幼兒園關心孫子，在校門外急哭哽咽說，「真的很擔心，我孫子還在裡面...。」

指揮中心說明，高雄確診一家三口為兒子（案18155）因看病時有症狀，經檢驗後陽性確診，而經衛生局回溯追蹤，父母2人也為陽性，分別為案18156、18157。

▲▼高雄某幼兒園傳出確診，全校80師生緊急採檢。（圖／記者吳世龍翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高雄某幼兒園傳出確診，全校80師生緊急採檢。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼高雄某幼兒園傳出確診，全校80師生緊急採檢。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼高雄某幼兒園傳出確診，全校80師生緊急採檢。（圖／記者吳世龍翻攝）

該名4歲確診男童就讀的松青幼兒園，共有79名師生被匡列，高市府也緊急安排聯合醫院進駐幼兒園內進行採檢。由於確診童是今早去醫院急診時被檢出染疫，當時其他小朋友還在上課，上到一半突然要接受篩檢，不少小朋友顯得相當驚嚇。

▲▼高雄幼兒園傳確診，阿公急奔園外看孫子急哭。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄幼兒園傳確診，有小朋友的阿公急奔園外看孫子急哭。（圖／記者吳奕靖翻攝）

幼兒園確診消息傳出後，更有小朋友的阿公急奔幼兒園外想關心孫子，他表示「看了電視才知道，所以跑來看孫子」講到一半還哽咽說，不知道怎麼辦...我孫子還在裡面讀書。在幼兒園師生全數篩檢完之後，包含小朋友家長也一起被送上遊覽車，準備前去防疫旅館進行隔離檢疫。

▲▼高雄幼兒園傳出確診，全校80師生緊急採檢再送防疫旅館。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄幼兒園傳出確診，全校80師生緊急採檢再送防疫旅館。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄幼兒園傳出確診，全校80師生緊急採檢再送防疫旅館。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市長陳其邁表示，針對4歲男童幼兒園部份，先安排聯合醫院進駐採檢，由於同學密切接觸，採檢完後會同步住到防疫旅館隔離，可由一位家屬陪同照顧。

一名學生家長指出，今天中午12點接到學校老師通知說幼兒園內有確診個案，要家長先準備行李過來，等篩檢結果後，已經準備好跟小朋友一起去防疫旅館，先準備好3天行李。

▲▼高雄4歲童確診！幼兒園80師生篩檢，家長接通知：準備3天行李。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄4歲童確診！幼兒園80師生篩檢，家長接通知：準備3天行李。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼案18155相關確診關聯。（圖／指揮中心提供）

►冬天再也不怕冷的秘密是它！

ET快訊
3浴室「清潔姨摸魚8小時」　她氣噴4500元轟出門！網見照片
快訊／又有確診足跡！國家音樂廳緊急閉館清消　春水堂暫停營業
西堤、大湳市場確診足跡橫跨雙北　高鐵2站、板南線2站
快訊／不只統一時代百貨！北市證實：微風廣場、饗饗信義店有確診
快訊／統一時代百貨爆確診足跡　北市證實緊急回應
快訊／鳳梨出來解釋了！「鞠躬道歉」直播3.8萬人湧入：4寶媽
快訊／被控偷吃4寶媽　鳳梨晚間直播回應了
快訊／國道1號驚傳「車輛翻覆」！　車流回堵
快訊／高雄3確診「尾牙停辦」？　陳其邁回應了
新冠漸流感化！打完疫苗有「9大症狀」恐已染Omicron

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國家音樂廳爆確診足跡！緊急閉館清消　春水堂暫停營業3天

快訊／台北統一時代百貨爆「確診足跡」！業者提前閉館急清消

快訊／鳳梨出來解釋了！直播3.8萬人湧入朝聖「鞠躬道歉」：4寶媽沒有錯

桃機二航廈輸送系統優化　每櫃檯一小時可送600件行李

高雄3確診尾牙是否停辦？　陳其邁不喊卡但「開出2條件」

東奧未曝光「電玩孫尚香」超帥氣！國光京劇版《武動三國》演出

農曆年前運勢一次看！12星座「未來氣氛樂觀」　摩羯有望換跑道

快訊／高雄3確診再爆新足跡！市府急喊：去過「北平京廚」要注意

幼兒園童嚇哭了！上課突被集中送防疫旅館　阿公驚喊：孫在裡面

獨／未穿防護衣載確診童！曾和9個分隊同室開會　基層憂潛伏期

流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

賈靜雯爆修杰楷「持久力不夠」　追問《華燈》兇手被冷回；妳繼續猜吧！

騎士「地下道超車」卻擦撞婦人　怒嗆：妳幹嘛向左！引網熱議

泱泱「進盧廣仲家」深夜未出爆熱戀！　見他彈琴甜笑「有怦怦然的感覺」

林依晨認脾氣不好「收斂是讓大家好做事」　形容老公像「李大仁」：他不像江直樹啊！

高雄來真的！首批11名酒駕犯　「殯儀館擦冰櫃」懺悔喊不敢了

姐姐被調皮猴「爬頭當坐騎」　歐告救主燦笑狂盯：什麼？

19歲男為閃車直接衝撞加油站　他倒地昏迷...女友狂踢想叫醒

國家音樂廳爆確診足跡！緊急閉館清消　春水堂暫停營業3天

快訊／台北統一時代百貨爆「確診足跡」！業者提前閉館急清消

快訊／鳳梨出來解釋了！直播3.8萬人湧入朝聖「鞠躬道歉」：4寶媽沒有錯

桃機二航廈輸送系統優化　每櫃檯一小時可送600件行李

高雄3確診尾牙是否停辦？　陳其邁不喊卡但「開出2條件」

東奧未曝光「電玩孫尚香」超帥氣！國光京劇版《武動三國》演出

農曆年前運勢一次看！12星座「未來氣氛樂觀」　摩羯有望換跑道

快訊／高雄3確診再爆新足跡！市府急喊：去過「北平京廚」要注意

幼兒園童嚇哭了！上課突被集中送防疫旅館　阿公驚喊：孫在裡面

獨／未穿防護衣載確診童！曾和9個分隊同室開會　基層憂潛伏期

專家點名5檔概念股不畏升息　紅包行情可期！

台銀隊史8連勝續創新高　火力秀狂轟26分宰璞園

李炳輝「打完三劑AZ疫苗」　現身領2000元禮券嘆疫情沒工作

立委提酒駕修法「最重死刑」　法務部次長：只是在騙老百姓

挑戰極辣美食先吞痙攣藥　威廉隔天狂拉肚子

國家音樂廳爆確診足跡！緊急閉館清消　春水堂暫停營業3天

西堤、大湳市場確診足跡橫跨雙北　高鐵2站、板南線2站

艾怡良一句話　A-Lin驚訝：原來金曲獎這樣來的

《時代革命》紀錄香港不可抹滅歷史　7旬老農守護孩子遭警暴力

茵聲PK郭書瑤慘摔黑泥田拔河！　踢到硬石小拇指裂開

風衣正妹M腿「當街三人行」！ 2男搶1女硬來震撼混戰影片瘋傳

生活熱門新聞

即／高雄一家3口確診「感染源釐清中」！

快訊／高雄一家3口確診！今增13例本土、境外24例

即／高雄某幼兒園配合疫調全校快篩

鳳梨偷吃4孩子媽　粉絲湧女友IG抱不平

明起去12場所須出示接種紀錄

快訊／高雄一家三口確診　父有北部足跡Ct值僅11.5

高雄一家三口染疫！父親在高雄港工作、有北部足跡「2方向調查」

東北風狂炸雨彈！3縣市大雨特報

快訊／高雄足跡曝！水療館、好市多中華店入列

鳳梨被爆偷吃女粉絲：是4個孩子的媽　私密床照曝光

明天是大寒！命理師：4生肖「財運越冷越旺」

增一家3口確診　高雄各級學校明天開始放寒假

高雄4歲童確診　幼兒園80師送防疫旅館

2關鍵有望清零　醫：說會大爆發的人！哥準備打臉你們

更多熱門

相關新聞

高雄尾牙不喊卡　陳其邁「開出2條件」

高雄尾牙不喊卡　陳其邁「開出2條件」

高雄出現一家3口的確診病例，消息傳出讓市民都很驚訝，尤其現在是尾牙期間，會不會因為這3起確診案件喊卡，陳其邁表示：「還是請大家務必配合防疫的落實，絕對禁止逐桌禁酒」，看來目前還是讓民眾維持正常生活。

獨／未穿防護衣載確診童　曾和9個分隊同室開會

獨／未穿防護衣載確診童　曾和9個分隊同室開會

高雄消防五甲分隊29人自主健康管理　勤務正常執行

高雄消防五甲分隊29人自主健康管理　勤務正常執行

即／高雄消防隊31人採檢結果出爐

即／高雄消防隊31人採檢結果出爐

寒假營隊喊卡　高雄家長崩潰

寒假營隊喊卡　高雄家長崩潰

關鍵字：

高雄疫情確診影音

讀者迴響

熱門新聞

漫威影帝滑雪意外身亡！下坡「頭部重創」直升機搶救不治

即／高雄一家3口確診「感染源釐清中」！

快訊／高雄一家3口確診！今增13例本土、境外24例

天天住飯店1.5萬「水電用到飽」　他爽問：幹嘛買房

即／高雄某幼兒園配合疫調全校快篩

謝和弦爆Keanna戰ØZI「床上超主動」內幕！

鳳梨偷吃4孩子媽　粉絲湧女友IG抱不平

明起去12場所須出示接種紀錄

鳳梨女友發聲「別暴動」！理出時間線：看那照片也知道

男藝人網紅都這樣約砲！「最偏好1類女孩」

即／婦打3劑莫德納2天後亡　死因出爐

台灣地底竟藏12座核四電力　比爾蓋茲搶進

Keanna深夜回應交往時間曝　爆料「婚內一夜情ØZI」開告了

謝和弦發聲「終於真相大白」　控被戴綠帽：還有臉告我

快訊／高雄一家三口確診　父有北部足跡Ct值僅11.5

更多

最夯影音

更多
流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術

流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術
高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

賈靜雯爆修杰楷「持久力不夠」　追問《華燈》兇手被冷回；妳繼續猜吧！

賈靜雯爆修杰楷「持久力不夠」　追問《華燈》兇手被冷回；妳繼續猜吧！

騎士「地下道超車」卻擦撞婦人　怒嗆：妳幹嘛向左！引網熱議

騎士「地下道超車」卻擦撞婦人　怒嗆：妳幹嘛向左！引網熱議

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面