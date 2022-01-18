快訊／高雄宣布全面禁探病　陳其邁：「3狀況」決定是否取消內用

記者許宥孺／高雄報導

本土疫情再起，Omicron傳播力高、潛伏期短，高雄市18日宣布，醫療院所全面禁止探病，另外民眾擔心是否「取消內用」，市長陳其邁表示，目前高雄無本土確診個案，若出現個案，將依照確診個案數、是否群聚、是否找的到感染源，三項依據來做判斷是否取消內用。

▲高雄市長陳其邁宣布防疫新措施。（圖／記者許宥孺攝）

高雄市政府18日下午召開防疫會議，會後市長陳其邁受訪時指出，中央公布防疫警戒的標準，是看有幾個個案、有幾個感染源，是否找的到或是群聚，以劃分等級，高雄目前沒有本土個案。

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陳其邁表示，若出現個案，匡列、隔離、找到感染源就不用擔心，若有不明感染源，就依照確診個案數、是否群聚、是否找的到感染源，三項依據來做判斷是否取消內用。

▲高雄全面禁止探病 。（圖／高雄市衛生局提供）

衛生局指出，北部COVID-19社區傳染風險持續，除機場工作人員及防疫旅宿業者之外，包含餐廳、校園、醫院及金融機構、大眾交通運輸工具群聚感染風險有擴大之趨勢，更有第一線護理及防疫人員確診。

從近百例詳盡的疫調發現Omicron的特性不同於以往的COVID-19變異病毒株，其傳染力強、潛伏期短，感染者輕症或無症狀的人比例高，已造成社區防疫工作上極大的挑戰，更將直接衝擊醫療量能的負載。

▲高雄市全面禁止探病。（圖／記者許宥孺翻攝）

今日防疫會議後，市長陳其邁也宣布，為保全高雄市醫療量能，高雄市醫療院所住院病人陪病者以1人為限，陪病者未接種2劑疫苗滿14天者，自2月1日起，應自費採檢PCR或抗原快篩。

另外，醫院也全面禁止探病，除病人實施手術、侵入性檢查或治療等，須由家屬陪同；急診、加護病房、安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明需要等例外。

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