曾借道出征朝鮮！戰國三雄豐臣秀吉雕像「慘遭斬首」　兇嫌身份曝

記者羅翊宬／編譯

今年8月，日本愛知縣名古屋市西區圓頓寺商店街入口處的豐臣秀吉雕像，遭人破壞「斬首」，頭部自頸部根部折斷並掉落地面。警方調查後發現，事件疑似與一名來自愛媛縣的男性警察，以及一名當地男子有關，兩人涉嫌酒後破壞雕像，警方已朝毀損器物罪等方向偵辦。

根據《日本放送協會》，這起事件發生在今年8月底，警方接獲通報後前往現場，發現設置於圓頓寺商店街入口、以強化塑膠製成的豐臣秀吉雕像，頸部以上嚴重損壞，頭部掉落地面。由於現場並無自然倒塌跡象，警方隨即著手調查。

警方調閱周邊監視器畫面並進行調查後，發現8月19日晚間，一名從愛媛縣前往愛知縣名古屋市出差辦公的男性警察，涉嫌雙手抓住雕像頭部並旋轉，導致頸部折斷。警方指出，該名警察案發當時疑似飲酒過量，處於酒醉狀態。

此外，警方也掌握到，8月23日凌晨，另一名居住在名古屋市的男性，疑似以雙腳踢落已經損壞的雕像頭部，使破壞情形進一步惡化。警方認為兩人的行為構成毀損器物罪，目前正朝書類送檢方向偵辦。

對此，愛媛縣警察本部監察官室回應，稱已注意到相關報導，但是否為愛媛縣警察涉案，仍在釐清當中，未來將依查明事實，妥善處理。

時田一弘為捐贈該座豐臣秀吉雕像的自營業者，他來自名古屋市西區。他接受《日本放送協會》訪問時透露，當他得知警方調查有所進展後感到稍微安心，並直言若警察涉案，恐損害整體警察形象，「這是不應該發生的事情！」

當地居民也對事件感到遺憾。一名60多歲男性民眾表示，雕像好不容易設立完成，卻遭到破壞，令人惋惜。另一名住在附近的60多歲女性則坦言，聽到消息相當震驚，希望類似行為不要再發生。

據悉，圓頓寺商店街除了設置豐臣秀吉雕像外，還設有織田信長、德川家康等戰國時代歷史人物雕像，皆由時田一弘於2013年捐贈。不過，過去也曾發生織田信長雕像手臂遭扯斷、德川家康雕像被推倒等破壞事件，引發地方關注。