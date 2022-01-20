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獨／未穿防護衣載確診童！曾和9個分隊同室開會　基層憂潛伏期

▲新冠肺炎疫情擴散，救護車前往住家後送確診病患，醫護人員。（圖／記者林敬旻攝）

▲高雄消防局五甲分隊接獲救護勤務，未料卻載到確診者。（示意圖，非當事人／記者林敬旻攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市一名4歲男童因抽搐就醫，入院前採檢發現確診，衛生局調查，發現載送男童就醫的2名消防員當時未穿隔離衣遭匡列隔離，連帶整個分隊29人也得自主管理。基層則無奈指出，其實接觸確診者的1名消防員在未獲消息前，還曾接觸9個分隊的同仁，雖然PCR檢測陰性，但病毒有潛伏期，希望高層先暫緩非即時性勤務。

這名4歲童日前因癲癇發作，消防局接獲報案，派遣救護人員前往載送協助就醫，未料，4歲童入院前配合採檢，採檢結果為陽性確診。衛生局疫調發現，當時載送4歲童就診的消防員，因不知情，不知道載送的是確診者，當時沒有穿著全套防護衣。

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▲▼高雄一家三口確診，環保局針對足跡進行清消。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄一家三口確診，環保局針對足跡進行清消。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄一家三口確診，環保局針對足跡進行清消。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局疫調發現，當時載送4歲童就診的消防員，因不知情，不知道載送的是確診者，所以當時沒有穿著全套防護衣，由於載送過程中有密集接觸確診男童，因此2名消防員被匡列採檢並隔離，此外全隊29名隊員也被匡列採檢。稍早PCR檢測結果出爐，2名密切接觸確診者的隊員PCR陰性，29名隊員檢測報告也未有陽性個案。

消防局表示，已針對該分隊勤業務性質完成適當調整，其中除「室內」救護案件由鄰近分隊支援外，其餘救災救護勤務均正常執行。

▲▼高雄一家四口確診。（圖／高雄市衛生局提供）

▲高雄一家四口確診，市府匡列362人。（圖／高雄市衛生局提供）

不過有基層聽聞消息後仍覺得擔心，並指出曾接觸確診童的2名消防員，在未接獲衛生局通知前，其中1人還曾到第三大隊開會，而同桌會議者還有9個分隊隊員，包括鳳祥、五甲、鳳山、大寮、中庄、林園、高桂、小港、大林分隊，這9分隊的同仁同樣也被通知採檢。

基層表示，雖然2名消防員PCR檢測結果為陰性，不過病毒有潛伏期，即便打火、救護勤務照常，但仍希望高層這幾天能暫停無迫切性的宣導勤務工作，若有迫切性需求，改由鄰近分隊支援，直到這波疫情明朗化，畢竟外出接觸民眾仍有風險。

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