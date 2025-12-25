　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國道1號中豐交流道通車啟用　張善政：持續爭取青埔北上匝道

▲國道1號中豐路交流道今天中午舉行啟用通車儀式，與會人士大合影。（圖／桃市府新聞處提供，下同）

▲國道1號中豐路交流道今天中午舉行啟用通車儀式，閣揆卓榮泰、桃園市長張善政等人主持啟用祈福儀式。（圖／桃市府新聞處提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

「國道1號中豐交流道新建工程」通車典禮今（25）日中午舉行，閣揆卓榮泰、桃園市長張善政與交通部長陳世凱與多位立委均出席。張善政致詞時表示，這項工程第一期以強化中壢地區往北交通為主，考量中壢與南桃園地區往來密切交通需求，中豐交流道通車後可有效分散中壢及內壢交流道車流，紓解地方道路交通壓力，大幅提升區域聯外交通的便利性。市府將持續與高公局合作，推動第二期（南入北出匝道）規劃，並爭取納入「青埔北上匝道」配置，逐步完善桃園整體交通路網，為市民打造更便捷、安全的行車環境。

▲國道1號中豐路交流道今天中午舉行啟用通車儀式，與會人士大合影。（圖／桃市府新聞處提供，下同）

▲國道1號中豐路交流道今天中午舉行啟用通車儀式，閣揆卓榮泰致詞。（圖／桃市府新聞處提供）

卓榮泰致詞時表示，交通部長陳世凱與桃園市長張善政今天扮作耶誕老人，送桃園市兩份大禮，一世提前通車的中豐交流道，另一是今天啟用的桃園機場第三航廈北登機廊廳，讓桃園交通建設更向前跨出一大步中央近年來在桃園展開許多大型計畫。另外，包括桃竹苗大矽谷、桃園航空城、桃機第三航廈及機場捷運A21環北轉運站建置等。此外，國道1號楊梅至頭份段拓寬計畫亦報核定設計中，務求從供水、供電、居住、教育、醫療、文化及交通等各方面全方位充實，強化國家競爭力，讓世界更重視台灣。

▲國道1號中豐路交流道今天中午舉行啟用通車儀式，與會人士大合影。（圖／桃市府新聞處提供，下同）

▲國道1號中豐路交流道今天中午舉行啟用通車儀式，桃園市長張善政致詞。（圖／桃市府新聞處提供）

張善政指出，針對中豐路通車後的交通配套，市府就中豐交流道周邊道路完成整體規畫，包括調整號誌配置、偏心左轉車道等措施，以確保交流道通車後不致影響地方道路順暢，目標是達成高速公路不壅塞、地方道路也不壅塞的交通環境。

張善政也說明，隨著高鐵特區及桃園航空城快速發展，桃園交通需求持續成長，感謝行政院、交通部及高速公路局長期支持桃園交通建設，目前包含八德交流道、中路交流道等多項重大工程持續推動，總建設經費已逾新臺幣千億元，顯示中央對桃園交通發展的高度重視

▲國道1號中豐路交流道今天中午舉行啟用通車儀式，與會人士大合影。（圖／桃市府新聞處提供，下同）

▲國道1號中豐路交流道今天中午舉行啟用通車儀式，與會人士大合影。（圖／桃市府新聞處提供）

市府交通局強調，中豐交流道可直接銜接國道1號五楊高架，有效分流目前由內壢及中壢交流道承擔的交通量，因應通車後上下匝道車流，市府超前部署完成中豐北路沿交通工程配套措施，包含重要路口偏心左轉設計、增設指引牌面及CCTV監視設備等措施，另考量青埔地區北上車流需求，高公局已在中豐北路北上匝道前增設迴轉道，將與交流道同步啟用，解決過去車輛需繞行A21路口迴轉的問題。

▲國道1號中豐路交流道今天中午舉行啟用通車儀式，與會人士大合影。（圖／桃市府新聞處提供，下同）

▲國道1號中豐路交流道今天中午舉行啟用通車，將可紓解國道中壢地區交通壅塞問題。（圖／桃市府新聞處提供）

此外，伴隨中壢地區及航空城高鐵站區聯外交通需求日益增加，市府也同步推動「南園二路延伸工程」打通至中豐北路，形成與內壢、中豐交流道雙向銜接交通系統，強化區域對外聯繫能力，提升中豐北路、新生路、中園路等主要道路交通效率。A21轉運站也將新增國道客運路線進駐，串接捷運與公車服務，強化公共運輸轉乘便利性。

今日出席者包括行政院長卓榮泰、交通部部長陳世凱、交通部高速公路局局長陳文瑞、立委呂玉玲、魯明哲、邱若華、林月琴、郭昱晴、王義川、桃市議會議長邱奕勝等民代均出席。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 1 8031 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本「搶攻台灣遊客」！不怕陸客不來
明天「探10度以下」全台有雨　跨年夜又有東北季風報到
應曉薇羈押13個月　正妹女兒嘆：正當性在哪？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國道1號中豐交流道通車啟用　張善政：持續爭取青埔北上匝道

才兩度性侵判刑12年！又闖女同事宿舍硬上　變態淫狼再判10年

賓士女恍神猛撞電信箱！側翻躺路中畫面曝　她爬出車外脫困

桃園警平安夜大掃蕩！香港車手躲旅館落網　再逮上游收水手

賣門號給詐團賺3百！嘉義女要賠被害人1397萬　還判拘役50天

平安夜出事了！台南11歲童騎UBike擦撞　刮花「千萬法拉利」

雲林警匪追逐！10案通緝犯一路狂逃　勇警連開10槍壓制逮人

嫌妻吵他睡覺！鐵槌+保溫瓶K頭　桃園家暴男還咬人...這下慘了

計程車雙黃線迴轉「還突然倒車」　害小貨車撞斷消防栓

暖心平安夜！民眾肯定中正一分局辦張文案　贈花籃、手寫小卡感謝

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

振永見「台灣特產」興奮帶走分享　李沐.宋柏緯護薑餅屋…語速變超快

卑南遺址公園時空穿越！XR帶你直擊史前台東生活

地震畫面 翻攝自爆料網

30分鐘直達信義區！礁溪「2字頭」輕奢宅 雙北族狂湧搶卡位

國道1號中豐交流道通車啟用　張善政：持續爭取青埔北上匝道

才兩度性侵判刑12年！又闖女同事宿舍硬上　變態淫狼再判10年

賓士女恍神猛撞電信箱！側翻躺路中畫面曝　她爬出車外脫困

桃園警平安夜大掃蕩！香港車手躲旅館落網　再逮上游收水手

賣門號給詐團賺3百！嘉義女要賠被害人1397萬　還判拘役50天

平安夜出事了！台南11歲童騎UBike擦撞　刮花「千萬法拉利」

雲林警匪追逐！10案通緝犯一路狂逃　勇警連開10槍壓制逮人

嫌妻吵他睡覺！鐵槌+保溫瓶K頭　桃園家暴男還咬人...這下慘了

計程車雙黃線迴轉「還突然倒車」　害小貨車撞斷消防栓

暖心平安夜！民眾肯定中正一分局辦張文案　贈花籃、手寫小卡感謝

基隆地王廟口「大四美百貨」連29年稱王　每坪179萬

中信三兄弟聯名plain-me！「Hang out with bros」12/31開賣

平安夜宋逸民、陳維齡　帶小薰、李又汝進警政署

藍白輾壓三讀停砍年金法案　政院26日決定是否不副署或釋憲

深入「緬甸電詐園區」揭實際情況　林秉宥：中國掠奪世界的終極方案

南投花卉嘉年華梅花季將啟動　信義鄉踏雪尋梅12／27登場

河南最大保時捷中心一夜間人去樓空　買家崩潰：車提不到

台商協會變統戰傳聲筒　學者：不能再以民間交流看待政治化組織

中信棒籃電競型男齊聚　攜手知名品牌推聯名服飾

國道1號中豐交流道通車啟用　張善政：持續爭取青埔北上匝道

趙露思對機器狗超溫柔　蹲下問：會咬人嗎～

社會熱門新聞

獨／粿粿、范姜彥豐法院「正面交鋒」　氣氛緊繃

張文哥哥獻花致歉！親筆信提求學、軍旅霸凌

張文網購充氣玩偶、情趣用品洩慾　2大開銷曝光

廢死聯盟被灌爆！　執行長「貼2篇文」16字洩心聲

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

「敢出聲就殺死妳！」台南男白天闖住宅侵犯女同事　竟是性侵累犯

知情人士：張文相當捍衛自身權益

23歲女清潔員告別式！高齡嬤不知愛孫身故

太子集團「爆乳女特助」壓力山大痛哭！　涉詐50萬交保

未成年女學生在京站地下街廁所遭性侵！

張文採購犯罪工具順便買情趣用品

北市雙屍！他曾將叫兒子回家　多付兩月房租給房東

檢方求刑28年半　柯文哲喊無罪回嗆

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

更多熱門

相關新聞

嫌妻太吵「鐵槌+保溫瓶」男K頭還咬人

嫌妻太吵「鐵槌+保溫瓶」男K頭還咬人

桃園市邱姓老翁今年9月間在桃園區住家內，不滿楊姓妻子敲打物品發生聲響，突然暴怒先猛咬妻子左手，再持鐵鎚、保溫瓶敲打楊妻頭部多次，楊妻趁機逃離住處報警，桃園警方據報到場將邱男拘捕，並將楊妻送醫急救撿回一命；桃園地檢署偵結，依家暴殺人未遂罪嫌提起公訴。

張善政就職三週年拍板　「桃園NEXT未來工程」

張善政就職三週年拍板　「桃園NEXT未來工程」

余家昶捨命力阻張文傷人　余家人暖心回捐200萬善款

余家昶捨命力阻張文傷人　余家人暖心回捐200萬善款

室內設計裝修商業公會全聯會大會　桃園登場　　

室內設計裝修商業公會全聯會大會　桃園登場　　

桃園首件聚落建築群　為原石管局技工宿舍群

桃園首件聚落建築群　為原石管局技工宿舍群

關鍵字：

桃園國道1號中豐路交流道通車張善政

讀者迴響

熱門新聞

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

獨／粿粿、范姜彥豐法院「正面交鋒」　氣氛緊繃

朱孝天怒開戰F3：悶聲發大財！爆黑幕拒再合體

職場奴性最強星座Top3

野生李多慧「排隊買丹丹」！

超辣日本留學生「只愛DDD」　老司機激動洗版！本尊找到了

王ADEN網霸風波！　女學生街舞老師還原真相

王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖

耶誕老人來了！22:42通過台灣上空

不是瀉藥！便秘人吞1顆「直接震出糞便」　

張文哥哥獻花致歉！親筆信提求學、軍旅霸凌

王Aden炎上風波+1　幕後人員再爆「排場大」

《瘋神》班底穿背心遊大阪挨酸「丟臉丟到國外」

「4大養髮營養素」讓你延緩白髮生成

7-11「姓名對中任1字」咖啡免費喝

更多

最夯影音

更多
郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD
王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面