國道1號中豐交流道通車啟用　張善政：持續爭取青埔北上匝道

▲國道1號中豐路交流道今天中午舉行啟用通車儀式，閣揆卓榮泰、桃園市長張善政等人主持啟用祈福儀式。（圖／桃市府新聞處提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

「國道1號中豐交流道新建工程」通車典禮今（25）日中午舉行，閣揆卓榮泰、桃園市長張善政與交通部長陳世凱與多位立委均出席。張善政致詞時表示，這項工程第一期以強化中壢地區往北交通為主，考量中壢與南桃園地區往來密切交通需求，中豐交流道通車後可有效分散中壢及內壢交流道車流，紓解地方道路交通壓力，大幅提升區域聯外交通的便利性。市府將持續與高公局合作，推動第二期（南入北出匝道）規劃，並爭取納入「青埔北上匝道」配置，逐步完善桃園整體交通路網，為市民打造更便捷、安全的行車環境。

▲國道1號中豐路交流道今天中午舉行啟用通車儀式，閣揆卓榮泰致詞。（圖／桃市府新聞處提供）

卓榮泰致詞時表示，交通部長陳世凱與桃園市長張善政今天扮作耶誕老人，送桃園市兩份大禮，一世提前通車的中豐交流道，另一是今天啟用的桃園機場第三航廈北登機廊廳，讓桃園交通建設更向前跨出一大步中央近年來在桃園展開許多大型計畫。另外，包括桃竹苗大矽谷、桃園航空城、桃機第三航廈及機場捷運A21環北轉運站建置等。此外，國道1號楊梅至頭份段拓寬計畫亦報核定設計中，務求從供水、供電、居住、教育、醫療、文化及交通等各方面全方位充實，強化國家競爭力，讓世界更重視台灣。

▲國道1號中豐路交流道今天中午舉行啟用通車儀式，桃園市長張善政致詞。（圖／桃市府新聞處提供）

張善政指出，針對中豐路通車後的交通配套，市府就中豐交流道周邊道路完成整體規畫，包括調整號誌配置、偏心左轉車道等措施，以確保交流道通車後不致影響地方道路順暢，目標是達成高速公路不壅塞、地方道路也不壅塞的交通環境。

張善政也說明，隨著高鐵特區及桃園航空城快速發展，桃園交通需求持續成長，感謝行政院、交通部及高速公路局長期支持桃園交通建設，目前包含八德交流道、中路交流道等多項重大工程持續推動，總建設經費已逾新臺幣千億元，顯示中央對桃園交通發展的高度重視

▲國道1號中豐路交流道今天中午舉行啟用通車儀式，與會人士大合影。（圖／桃市府新聞處提供）

市府交通局強調，中豐交流道可直接銜接國道1號五楊高架，有效分流目前由內壢及中壢交流道承擔的交通量，因應通車後上下匝道車流，市府超前部署完成中豐北路沿交通工程配套措施，包含重要路口偏心左轉設計、增設指引牌面及CCTV監視設備等措施，另考量青埔地區北上車流需求，高公局已在中豐北路北上匝道前增設迴轉道，將與交流道同步啟用，解決過去車輛需繞行A21路口迴轉的問題。

▲國道1號中豐路交流道今天中午舉行啟用通車，將可紓解國道中壢地區交通壅塞問題。（圖／桃市府新聞處提供）

此外，伴隨中壢地區及航空城高鐵站區聯外交通需求日益增加，市府也同步推動「南園二路延伸工程」打通至中豐北路，形成與內壢、中豐交流道雙向銜接交通系統，強化區域對外聯繫能力，提升中豐北路、新生路、中園路等主要道路交通效率。A21轉運站也將新增國道客運路線進駐，串接捷運與公車服務，強化公共運輸轉乘便利性。

今日出席者包括行政院長卓榮泰、交通部部長陳世凱、交通部高速公路局局長陳文瑞、立委呂玉玲、魯明哲、邱若華、林月琴、郭昱晴、王義川、桃市議會議長邱奕勝等民代均出席。