　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣1服務養出奧客　一票人赴日韓碰壁嘆：被慣壞了

▲手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（圖／林世文記者攝）

▲台灣飲料店大多可以客製化糖冰、補滿飲料，但到國外完全行不通。（示意圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

一名女網友近日到韓國星巴克消費，要求去冰、補奶，結果店員一臉疑惑，只給她半杯飲料，讓她驚呼「真的在台灣被慣壞了」。許多網友也認同，稱在日本、韓國去冰的話，只會拿到半杯飲料，唯獨台灣星巴克會主動補牛奶，「台灣客製化養出一堆奧客」。

韓國星巴克「去冰補奶」失敗　原PO驚訝：在台灣被慣壞

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO在Threads發文分享，到韓國旅遊時，跟當地星巴克店員說要去冰、加滿牛奶，但對方完全聽不懂，最後她只拿到半杯飲料，讓她整個大心碎，也坦言「真的在台灣被慣壞了」，所以分享這篇是想提醒許多和她一樣、不曉得「星巴克在不同國家其實沒有統一標準」的人。

許多網友看完紛紛表示，「台灣奧客多，是被客製化養出來的，在國外就照SOP作業，不會給你補奶補茶」、「其實這個大多數國家都是這樣，朋友去越南點咖啡去冰，咖啡只有1/3，店員都覺得超怪：都點冰咖啡了，還要去冰」。

還有人指出，「台灣人通常不在乎口感與比例，只在乎心理那塊投資報酬率」、「出國都不點客製化，覺得國情不同」、「當過店員，公司原本一杯量的比例是調整好的，如果哪個增加或減少，都不是原本要的風味了」。

網友熱議各國SOP不同　台灣客製化養出「補到滿杯」習慣

有網友表示，台灣星巴克很早期去冰或少冰都是不補的，是後來手搖飲盛行，手搖飲的少冰或去冰依然還是滿杯，就造成一堆奧客到星巴克拿到不滿杯的飲料就開始抗議，抗議一杯這麼貴的咖啡卻不滿杯，於是星巴克就只好都把少冰或去冰的飲品補到滿杯了。

▼原PO補充，各國各門市規定不同，像LA的星巴克就會補滿。（圖／翻攝自Threads）

▲▼台灣1服務養出奧客　一票人赴日韓碰壁嘆：被慣壞了。（圖／翻攝自Threads）

▼有網友提到，韓國星巴克還是可以補牛奶，但有上限，不會補滿。（圖／翻攝自Threads）

▲▼台灣1服務養出奧客　一票人赴日韓碰壁嘆：被慣壞了。（圖／翻攝自Threads）

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
廢死聯盟被灌爆！　執行長「貼2篇文」16字洩心聲
台灣驚傳有人A「記憶體回扣」　三星突擊開鍘
知情人士：張文相當捍衛自身權益　當兵、保全都因1認知離職
冷氣團滑梯式降溫！3高山追雪有望　2地區探7.5度低溫
張文網購充氣玩偶、情趣用品洩慾　2大開銷曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／09:21台東規模3.7地震　最大震度4級

陪你過聖誕跨年！悠遊付筆筆賺2%回饋金　連10天溫暖送

虎航明年起開放空服員戴眼鏡　運動鞋配合新制服同步實施

今年最後一波冷氣團！　全台大降溫2地有大雨

快訊／08:35台灣東部海域4.0地震　最大震度2級

彭啟明戴「智慧眼鏡」開記者會　曝使用AI工具心得：讓自己更聰明

建築師公會爆惡鬥！理事長當13年不交棒　妻子是國民黨主委

台灣1服務養出奧客　一票人赴日韓碰壁嘆：被慣壞了

全台3山有下雪機率！　賈新興示警「2地區7.5度低溫」

王ADEN網霸風波！　女學生街舞老師還原真相

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

地震畫面 翻攝自爆料網

振永見「台灣特產」興奮帶走分享　李沐.宋柏緯護薑餅屋…語速變超快

卑南遺址公園時空穿越！XR帶你直擊史前台東生活

台東強震畫面曝！商品「骨牌式」崩塌　賣場店員顧客急逃命

快訊／09:21台東規模3.7地震　最大震度4級

陪你過聖誕跨年！悠遊付筆筆賺2%回饋金　連10天溫暖送

虎航明年起開放空服員戴眼鏡　運動鞋配合新制服同步實施

今年最後一波冷氣團！　全台大降溫2地有大雨

快訊／08:35台灣東部海域4.0地震　最大震度2級

彭啟明戴「智慧眼鏡」開記者會　曝使用AI工具心得：讓自己更聰明

建築師公會爆惡鬥！理事長當13年不交棒　妻子是國民黨主委

台灣1服務養出奧客　一票人赴日韓碰壁嘆：被慣壞了

全台3山有下雪機率！　賈新興示警「2地區7.5度低溫」

王ADEN網霸風波！　女學生街舞老師還原真相

7歲女童沒穿內褲田裡玩耍　疑遭水蛭鑽入體內！私處狂流血

快訊／09:21台東規模3.7地震　最大震度4級

85度C聯名「兔子便利商店」推蛋糕　78元起享受可愛小確幸

陸8名全國政協委員遭拔除　名氣最大王行環曾為雷神山醫院院長

烏克蘭放棄北約再讓步！新20點計畫曝　考慮烏東設自由經濟區

上班路直擊大亂鬥！台南3男開打火爆畫面曝　騎士乘客夾擊駕駛

廢死聯盟被灌爆！　執行長「貼2篇文」16字洩心聲

多開5分鐘車省百萬！　太平「房價凹陷區」磁吸首購族

1,230萬、台灣僅有1輛！「Range Rover SV 」55週年客製限量款開賣

丁噹公然「牽手他」甜蜜合唱！　鼓鼓、蕭秉治也來了

【手機警報同步響】下班尖峰遇6.1強震　區間車內響警報畫面曝

生活熱門新聞

超辣日本留學生「只愛DDD」　老司機激動洗版！本尊找到了

林聰明沙鍋魚頭再停業　光華店無限期整頓

聖誕老人通過台灣上空！國防部罕見公開飛越照

戴防毒面具、武裝穿著　北捷將拒載

明天愈晚愈冷「低溫探10度」　北台灣防較大雨勢

聖誕節愈晚愈冷「下探10度」　2地防大雨

給張文82萬！他1原因「逆風護張母」　網爆共鳴

入冬最強冷空氣！　急凍時間曝

台東6.1強震瞬間！燒肉店1秒劇晃餐具全掃落

冬天「勃起反應慢」　泌尿醫曝警訊

自強號集電弓扯落電線　台鐵中斷近3小時

王ADEN網霸風波！　女學生街舞老師還原真相

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

冷氣團急凍全台！最低溫下探10度

更多熱門

相關新聞

可不可、CoCo買1送1！平安夜9家手搖飲優惠　迷客夏2杯99元

可不可、CoCo買1送1！平安夜9家手搖飲優惠　迷客夏2杯99元

聖誕節就在明天，今（24）日搶先迎來平安夜，《ETtoday新聞雲》整理全台各大手搖飲最新限時優惠，包括CoCo、先喝道、可不可熟成紅茶皆可享指定飲品買1送1，迷客夏則推2杯99元。提醒外送平台優惠依APP為主。

新人婚禮請賓客「喝這杯」　網讚：會開心

新人婚禮請賓客「喝這杯」　網讚：會開心

UG插旗「中山一級戰區」僅10天　驚人租金恐打水漂

UG插旗「中山一級戰區」僅10天　驚人租金恐打水漂

星巴克今起「大杯以上買一送一」

星巴克今起「大杯以上買一送一」

UG插旗美國爆「開業3天急關門」內幕曝光

UG插旗美國爆「開業3天急關門」內幕曝光

關鍵字：

手搖飲星巴克

讀者迴響

熱門新聞

獨／粿粿、范姜彥豐法院「正面交鋒」　氣氛緊繃

耶誕老人來了！22:42通過台灣上空

張文哥哥獻花致歉！親筆信提求學、軍旅霸凌

超辣日本留學生「只愛DDD」　老司機激動洗版！本尊找到了

王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖

《瘋神》班底穿背心遊大阪挨酸「丟臉丟到國外」

土耳其出現近7百個天坑！

林聰明沙鍋魚頭再停業　光華店無限期整頓

聖誕老人通過台灣上空！國防部罕見公開飛越照

戴防毒面具、武裝穿著　北捷將拒載

金莎被小19歲男友求婚！

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

盧秀燕就職7年　親揭不選總統原因

王Aden炎上風波+1　幕後人員再爆「排場大」

「敢出聲就殺死妳！」台南男白天闖住宅侵犯女同事　竟是性侵累犯

更多

最夯影音

更多
郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD
王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面