台灣1服務養出奧客　一票人赴日韓碰壁嘆：被慣壞了

一名女網友近日到韓國星巴克消費，要求去冰、補奶，結果店員一臉疑惑，只給她半杯飲料，讓她驚呼「真的在台灣被慣壞了」。許多網友也認同，稱在日本、韓國去冰的話，只會拿到半杯飲料，唯獨台灣星巴克會主動補牛奶，「台灣客製化養出一堆奧客」。

原PO在Threads發文分享，到韓國旅遊時，跟當地星巴克店員說要去冰、加滿牛奶，但對方完全聽不懂，最後她只拿到半杯飲料，讓她整個大心碎，也坦言「真的在台灣被慣壞了」，所以分享這篇是想提醒許多和她一樣、不曉得「星巴克在不同國家其實沒有統一標準」的人。

許多網友看完紛紛表示，「台灣奧客多，是被客製化養出來的，在國外就照SOP作業，不會給你補奶補茶」、「其實這個大多數國家都是這樣，朋友去越南點咖啡去冰，咖啡只有1/3，店員都覺得超怪：都點冰咖啡了，還要去冰」。

還有人指出，「台灣人通常不在乎口感與比例，只在乎心理那塊投資報酬率」、「出國都不點客製化，覺得國情不同」、「當過店員，公司原本一杯量的比例是調整好的，如果哪個增加或減少，都不是原本要的風味了」。

有網友表示，台灣星巴克很早期去冰或少冰都是不補的，是後來手搖飲盛行，手搖飲的少冰或去冰依然還是滿杯，就造成一堆奧客到星巴克拿到不滿杯的飲料就開始抗議，抗議一杯這麼貴的咖啡卻不滿杯，於是星巴克就只好都把少冰或去冰的飲品補到滿杯了。

