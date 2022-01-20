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獨／高雄4歲童確診　2消防員未穿防護衣遭隔離！全隊匡列採檢

▲高雄幼兒園全體師生、家長配合採檢 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲確診4歲童所就讀的幼兒園，全校師生、家長被通知採檢 。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄市20日有3例本土確診個案，其中一名4歲童日前因癲癇抽蓄，由救護人員載送至醫院就醫，入院前採檢出陽性，Ct值20。衛生局回溯疫調，發現載送4歲童就醫的2名消防員，當時因不知情而未穿著全套防護衣，遭緊急通知採檢並隔離，而整個分隊目前也是被列為自主管理對象。

這名4歲童日前因癲癇發作，消防局接獲報案，派遣救護人員前往載送協助就醫，未料，4歲童入院前配合採檢，採檢結果為陽性確診。衛生局疫調發現，當時載送4歲童就診的消防員，因不知情，不知道載送的是確診者，當時沒有穿著全套防護衣。

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▲▼高雄一家四口確診。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄一家四口確診共匡列362人，其中包含醫護人員以及2消防員。（圖／高雄市衛生局提供）

▲▼高雄一家四口確診。（圖／高雄市衛生局提供）

衛生局擴大匡列，4歲童的父母也相繼確診，全案匡列362人，其中包含2名消防隊員，因接觸確診者而被隔離，另外，這一整個消防分隊隊員以及部分醫院護理人員也都必須自主管理。

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