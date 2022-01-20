民眾黨士北提2席有變數　柯文哲：要登記時再做一次民調

▲柯文哲出席「2022三層崎花海-走吧我們去看花」開幕式活動。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨備戰2022地方選舉，19日公布台北市議員提名名單，其中士林北投、大安文山各自提2席，但外傳有但書，5月必須再做一次全民調。對此，兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲表示，這個很複雜，意思就是保留到最後一刻，要讓候選人跑一陣子，要登記時再做民調決定1或2席。

民眾黨19日晚上公布台北市2022議員選舉名單，其中士林、北投選區提名前台北市副發言人「學姊」黃瀞瑩、前觀傳局長陳思宇，而大安、文山選區則是曾選過立委的張幸松、前機師張志豪；但儘管黨內評估提名2席，卻有提出但書，5月必須再做一次全民調，確定2名候選人在「安全名單」才可全提。

柯文哲20日上午出席「2022三層崎花海-走吧我們去看花」開幕式活動，會前被問到士北提2席要做全民調？柯文哲回應，這很複雜，如果提2席就是提2席，若是1到2席的區域，意思就是保留到最後一刻，因為要讓候選人跑一陣子，真的要登記時再做民調決定1或2席，「這個我們會寫一個SOP。」

民眾黨台北市黨部主委林國成受訪時表示，中央任何決定都會遵守執行，他們評估士北本來就有2席空間，因為民眾黨在此區支持度約在11％至13％之間，原本確實報2席到中央黨部，但最後仍看中央委員如何決定。