慘！英首相強生才遇「派對門」逼宮危機　6週大女兒確診新冠

▲英國首相強生與妻子羅蜜。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

英國首相強生（Boris Johnson）深陷「派對門」風波，在封城期間大開百人派對，因此遭保守黨的同僚議員要求下台。然而面臨逼宮危機的他卻屋漏偏逢連夜雨，根據英媒報導，強生出生才6個星期的女兒羅蜜（Romy Iris Charlotte Johnson）確診新冠肺炎。

唐寧街上週宣布，首相強生有一名家庭成員確診，但是並未透露是哪一位成員，然而根據《每日郵報》報導，感染新冠肺炎的正是強生出生僅6週的小女兒羅蜜。有部分消息稱，羅蜜的病情一度非常嚴重，不過現在正在好轉。

羅蜜2021年12月9日出生於倫敦大學學院醫院，而除了羅蜜之外，強生與33歲的妻子凱莉（Carrie Johnson）還同時育有一名20個月大的兒子威爾福德（Wilfred Johnson）。

▲強生的兒子威爾福德與女兒羅蜜。（圖／取自凱莉IG）



強生13日臨時取消了行程，當時唐寧街僅表示，是因為強生有一位家庭成員染疫，因此他本人也被匡列為密切接觸者，需要遵照防疫指南。當時唐寧街發言人強調，在隔離期間，強生仍會持續透過網路處理公務，並與幕僚成員開會。

儘管目前普遍認為兒童感染新冠肺炎的症狀會比成年人輕得多，不過由於羅蜜才出生6個星期，免疫系統尚未發育完全，因此仍然引發外界擔憂。事實上，57歲的強生2020年4月也曾染疫，當時他的病情突然惡化，更一度住進加護病房，同一時間他懷孕的妻子凱莉也透過推特對外表示，自己出現新冠肺炎的主要症狀，所幸該月月底，兒子威爾福德仍順利出生。

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