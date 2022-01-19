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全國封鎖他官邸開趴！　強生辯：沒人告訴我這樣違反規定

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

▲英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

英國首相強生18日再次就「派對門」事件致歉，但仍強調，沒有人告訴他這是違反規則的活動。但他的前高階幕僚康明茲表示，強生完全就是在撒謊，當時他有收到明確的警告，也親自同意繼續舉辦派對。

根據BBC報導，強生（Boris Johnson）接受訪問時，再次重申了他上星期在議會的說法，替自己出席派對的失誤道歉，但他也強調，「就像我在下議院說的那樣，當我走進那個花園，我以為是在參加一個工作活動。」強生提到他並未看見前私人秘書雷諾茲（Martin Reynolds）所發送的邀請郵件，「我記得只去了25分鐘，感謝在疫情期間工作的員工，然後就回到辦公室，就我所記得的，沒有人警告我這是違反規定的。」

前高階幕僚康明茲（Dominic Cummings）痛批，當時有明確警告過強生，強生是在對議會說謊，「不只我，還有其他當時討論過這件事的目擊者，都會宣誓證實事情就是如此。」康明茲說，至少兩人要雷諾茲撤銷邀請後，雷諾茲詢問強生還要辦嗎？他在部落格貼文指出，「結果首相同意應該繼續辦。」

BBC指出，高層官員格雷（Sue Gray）已經將康明茲列入調查對象的一部分，目前正就10幾項強生違反防疫規定的指控展開調查。現階段有6名國會議員公開表示，他們已提交了對強生的不信任案，據悉有至少20名議員也打算提出，如果有54名議員提出不信任，那麼能進行不信任投票，強生的首相之位就有可能不保。

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