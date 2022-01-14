諷刺！菲立普親王葬禮「女王獨自哀悼」　英首相官邸大開趴狂歡

▲ 英國女王伊莉莎白二世於菲利普親王葬禮。（圖／達志影像）



記者張方瑀／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）日前承認在去年封城期間和幕僚在官邸舉辦飲酒派對，讓他陷入政治危機。英國媒體又爆料指出，官邸有數十名員工在去年4月、菲利浦親王葬禮前夕舉辦歡送會；諷刺的是，當時防疫規定相當嚴格，讓女王伊莉莎白二世只能獨自一人坐在教堂裡送亡夫最後一程。

《衛報》引述《每日電訊報》消息指出，去年4月菲利浦親王（Prince Philip）葬禮的前一晚，唐寧街官邸的工作人員舉辦了兩場送別會，分別是強生（Boris Johnson）當時的通訊總監斯萊克（James Slack），還有強生的私人攝影師。目擊者指出，派對聚集了約30人，有工作人員準備大量的葡萄酒，位於地下室的聚會場地音樂也放得非常大聲。

▲英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）



諷刺的是，當時英國防疫封鎖限制相當嚴格，在戶外最多只有六個人或兩個家庭見面，因此派對隔天，女王伊莉莎白二世只能獨自坐在溫莎城堡的私人教堂內，孤單地送走結婚73年的夫婿最後一程。

儘管強生宣稱，自己當時並不在派對現場，而是前往位在鄉間的首相別墅渡過周末，但朝野間的反對聲浪卻完全止不住，也有越來越多保守黨議員要求強生下台。工黨議員雷納（Angela Rayner）在推特痛批，「對於唐寧街10號的文化和行為，我完全無語了，責任就在首相身上。」

英國自由民主黨領袖戴維（Ed Davey）表示，女王獨自哀悼丈夫去世，這就是封城的典型形象，「不是因為她是女王，而是她同樣身為一個人民，她像其他人一樣獨自哀悼，而唐寧街10號在她哀悼時開派對，強生必須離開。」

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