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英國Omicron疫情觸頂！政府取消新冠防疫限制　出門不再強制戴口罩

▲▼英國,新冠。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國宣布將自27日起取消大部分的新冠防疫措施，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

英相強生（Boris Johnson）19日宣布，由於科學家們認為，國內傳染性極強的Omicron疫情已達峰頂，加上大部分地區的感染水平下降，因此英國將自1月27日起，取消大部分的新冠防疫措施。

據美聯社報導，儘管英國部分地區仍有大量新冠病例出現，學校群聚感染人數上升，醫療壓力也依舊緊張，但強生還是在19日宣布，將自1月27日起，取消幾乎所有新冠防疫措施。如今，英國已不再建議企業採取居家辦公模式工作，而中學生自20日開始，也不需要在教室內戴口罩上課。

▲▼英國,新冠。（圖／達志影像／美聯社）

報導稱，英國在取消防疫限制後，民眾在公共場所時，就不會再被強制戴口罩，出席大型活動也無需再出示疫苗護照。強生解釋，英國的Omicron疫情已達峰頂，而且目前已有逾90%的長者接種了加強劑，國內大部分地區的新冠感染率也從12月初開始穩定下降，因此政府才決定取消大部分的防疫限制。

新冠患者在染疫後需進行5天自我隔離的規定在1月27日後還會持續實施，不過強生表示，若疫情持續好轉，他不排除會提早取消相關規定。不過他也強調，新冠大流行目前尚未結束，因此人們在冬季的最後幾週仍應保持謹慎態度。英國是歐洲新冠死亡人數第二高的國家，當地目前已有逾15.3萬人染疫後死亡。

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