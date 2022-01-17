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英相2週內下台可能性極高！開趴醜聞惹火全國　黨內外議員猛烈逼宮

▲▼英相強生。（圖／路透）

▲隨著英相強生「開趴醜聞」事件發酵，《衛報》認為他極有可能在2週內被迫辭職，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）接連爆出「開趴醜聞」，點燃全國人民怒火，也讓執政黨的支持率下滑，引起黨內外議員猛烈逼宮。英國《衛報》分析，隨著事件發酵，首相下台「只是時間問題」，而且強生最有可能在近2週被迫辭職。

綜合英媒報導，強生最近被媒體踢爆，他在去年封城期間，與幕僚在官邸舉辦百人派對，就連英女王亡夫菲利浦親王的葬禮前夕，他也照樣開趴狂歡。消息傳出後瞬間引起全國民眾不滿，朝野間要求強生下台的聲浪也逐漸升高。

▲▼英相強生。（圖／路透）

儘管強生在第一時間立刻道歉，但調查公司YouGov民調顯示，強生所在的保守黨支持率直線下降，目前已落後主要反對黨工黨10%，創下歷史新低。黨內不少資深議員也要求強生引咎辭職，以免影響英國5月的地方選舉。

英國《衛報》指出，隨著事件發酵，強生下台「只是時間問題」，而在數個辭職時間點中，強生「2週內被迫辭職」的可能性最高。當然，強生也有可能取得保守黨議員支持，一直撐到5月地方選舉後才下台，但這可能會讓執政黨迎來選舉慘敗的局面，因此《衛報》認為這項選擇的可能性只是中等級別。

《衛報》也表示，目前已有越來越多保守黨議員要求首相下台，因此強生在近日內辭職的可能性也在逐漸增加，但若說強生能僥倖待到下屆大選才辭職，甚至繼續擔任首相更長時間的可能性則越來越低。

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