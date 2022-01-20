染新冠肺炎害「大鵰萎縮」　辣模床戰猛男崩潰：尺寸和以前不一樣

▲女床戰男友時，發現對方下體尺寸變小。（圖／翻攝自Facebook／suzycortezsteeldoll）

記者李振慧／綜合報導

巴西31歲辣模柯特斯(Suzy Cortez)近來發現男友的「大鵰」竟然縮小，對方告訴她這是感染新冠肺炎所產生的罕見副作用，她原本不相信是真的，好奇去詢問其他人才發現許多男性都傳出相同症狀，讓她急得呼籲網友「趕快戴上口罩」。

擁有火辣翹臀的柯特斯，2015年贏得大賽成為名符其實的美臀皇后，作風大膽的她近來自爆，準備要和男友激情床戰時，意外發現對方的生殖器縮水，「他說是因為新冠肺炎導致生殖器變小，我本來完全不相信，可是後來發現其他男人也有同樣問題，把我嚇到了」。

國外近來頻傳男性染疫出現勃起障礙，美國邁阿密大學米勒學院醫學團隊特別針對2名男性患者進行研究，發現與沒有染疫的一般男性相比，2名確診男的陰莖都出現血管損傷現象。

研究負責人馬薩米(Ranjith Ramasamy)博士表示，新冠病毒會對血管造成損害，進而導致男性產生勃起障礙甚至是陰莖萎縮的問題，「血管損傷，無法提供足夠的血液至陰莖中，才會無法勃起，我們認為這不是暫時性的影響，很有可能會是永久性的」。

另外倫敦大學學院研究人員近來也發現，感染新冠病毒的男性中，有5%生殖器尺寸縮小，另外有15%患者抱怨出現性功能障礙問題。為了大家未來的下半身幸福，柯特斯除了呼籲粉絲快戴上口罩，未來她也將每周分享疫情相關訊息，希望能幫助大家更了解新冠病毒。