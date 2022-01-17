胞弟涉違法濫墾占用國有地監委要查　張麗善：天子犯法與庶民同罪

▲雲林縣長張麗善今日受訪表示，這是繼續的政治鬥爭、繼續的子虛烏有的指控，完全抹黑、造謠，基本上以縣政府的立場只要有違規我們就進行開罰。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「下架雲林張家」持續延燒，民進黨立委蘇治芬在臉書發文指出砲轟後，雲林縣長張麗善當時回應表示，大家別忘了雲林還有一個蘇家。而現再傳出監察院將派三位監察委員南下雲林縣政府，調查雲林縣長張麗善胞弟張啟盟涉嫌違法濫墾及占用國有地，對此張麗善親自正面回應「天子犯法與庶民同罪」。

針對有媒體報導指出，監察院1月24日將派林盛豐、賴鼎銘、林郁容等3位監察委員南下雲林縣勘察「雲林縣長張麗善胞弟張啟盟涉嫌違法濫墾及占用國有地」案。

雲林縣長張麗善今日受訪表示，「這是繼續的政治鬥爭、繼續的子虛烏有的指控，完全抹黑、造謠，基本上以縣政府的立場只要有違規我們就進行開罰，『天子與庶民同罪』沒有所謂的特權與所謂的包庇，只要有違規，我希望從嚴、從速趕快辦理，我們一切依法行政，如果有任何不法我們都支持所有檢調單位繼續來偵辦。」

張麗善說，「尤其是監察院這次派了三位監委蒞臨，是有比以往更加擴大，讓人不免遐想這是有沒有政治鬥爭的行動或是被淪為工具，我想，很多人都會有這樣的遐想，我們縣政府的立場，秉持依法行政，如果有不法就從嚴從速辦理，到目前為止我們秉持著沒有任何特權，只有依法行事。」

▲林內鄉、斗六市交界處緊鄰八色鳥棲地的山坡地疑遭以合法掩護非法開挖，立法委員蘇治芬接獲檢舉有盜採砂石之嫌，「削山」範圍約5座足球場大，2021年1月現場照片。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►「複製台中顏家打法」下架雲林張家 黃揚明曝1關鍵沒這麼容易

►中二選後傳下架張家 張麗善回應「莫忘雲林還有蘇家」

►顏寬恒被下架燒進雲林 蘇治芬反擊張麗善：太瞧得起我家了

►整座山毀容！樹林被濫墾爆土石流 土地段名驚見「狗咬」2字

►雲林違法「削山」近5個足球場大 緊鄰八色鳥棲地200公尺

►雲林縣府勘查張榮味豪華農舍 確定違法將開罰