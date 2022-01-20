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「陳時中選新北或桃園適合」　王世堅：林佳龍有意願選台北

▲▼民進黨台北市議員王世堅。（圖／《POP撞新聞》提供）

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／《POP撞新聞》提供）

記者黃巈禾／台北報導

對於最希望誰參選台北市長，民進黨台北市議員王世堅20日表示，前台中市長林佳龍非常適合，而林佳龍也有意願，因為是首都，台北市長對林佳龍來講才有意義。他進一步指出，陳時中因為疫情被綁在衛福部，若到時林佳龍不願意，北市黨部主委吳怡農是很好的備胎，至少吳怡農會把選戰打得很漂亮。王世堅還說，陳時中選新北或桃園比較適合。

王世堅在廣播節目《POP撞新聞》表示，他心中台北市長的夢幻人選是林佳龍，林佳龍過去當台中市長做得非常好，市長當務之急硬體工作、工程，要下去推動，若林佳龍當台北市長，市政工作會駕輕就熟，馬上就可以上線，不用摸索，他反對把市長當康樂股長，若注重辦跨年晚會、放放煙火，一天到晚鼓勵去哪裡吃、哪裡玩，這是康樂股長做的事，市長要做市長實質要做的事，而不是當美食專家，他相信林佳龍在市政這塊會做很好。

對於陳時中，王世堅回應，陳時中還有更重大的任務，先前防疫交出亮麗成績單，Omicron在各地盛行起來，中央希望藉由陳時中先前的成功經驗，留在中央繼續防疫，若陳時中真要選2022，應該去選新北或桃園比較適合；至於吳怡農，是隨時都可以當每個狀況的接班人，緊急狀況下，吳怡農可以做最好的預備人選。

另外，被問到媒體人謝震武可不可能代表民進黨參選，王世堅回四個字，「求之不得」，以謝震武的工作、法學素養，參與公共事務程度、能力資歷等，都是非常好的人選，不過每個人都有自己的生涯規畫，謝震武應該不會接受。

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