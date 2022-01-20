北市打不到高端　周玉蔻氣炸狂轟15分鐘：陳時中太軟弱

▲資深媒體人周玉蔻怒批台北市約不到高端施打一事。（圖／翻攝自「新聞放鞭炮」）

記者張乃文／台北報導

近期疫苗需求因本土疫情及變異株的侵襲再度提高。不過，日前有民眾反應在北市想打高端打不到，就連衛福部長陳時中也說「太太在問哪裡可打高端」。而今（20）早資深媒體人周玉蔻更為此事在廣播節目上狂轟15分鐘，直言「中央跟地方要負責」，甚至批評陳時中「太軟弱、懦夫」。

周玉蔻今在「新聞放鞭炮」專訪中央流行疫情指揮中心專家小組委員李秉穎，但開場她就先憤怒表示，自己第三劑要打高端都遲遲預約不到。她也當場示範用手機進入1922預約平台，執行身分認證後，上面顯示「本期可預約，開放預約時間2022年1月18日10點，追加劑、第三劑可開始施打日期為2021年12月24日」，但接著就沒有下一步，直接被登出。

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周玉蔻錯愕的說，她從上一期開始到現在都不停上平台預約，但結果都是一樣的。她也痛批，身為一個台北市民這麼可悲？放假沒高端可打，1922平台要預約進不去，在廣播節目示範給大家看也證明就是這樣，「是怎樣啦！你們在莊孝維？」

周玉蔻提到，北市副市長蔡炳坤有說，京站可以打沒錯，但一天只有120個名額。她怒指，「我們高端被柯文哲歧視成這樣嗎？你們指揮中心就沒人像我這麼大膽跳出來痛批一頓嗎？」李秉穎則在一旁尷尬表示「嗯……以後可能考慮聘你當顧問。」

李秉穎認為，民眾想施打什麼疫苗，要能自由選擇，且政府要提供足夠資源，若有沒辦法預約的情況就是要盡快改善。周玉蔻強調，「這是中央跟地方要負責」，更點名陳時中「你為何不生氣？縱容柯文哲胡搞瞎搞整我們台北人」。

周玉蔻怒指，1922平台先前在台北市不能約、不聽中央的話，不是市民的問題，「是你指揮中心的問題！陳時中太軟弱、懦夫」被柯文哲欺負到現在，都不敢反擊。她直指，「你們中央被欺負慣了！陳時中姑息養奸。」

▲北市將提供京站接種站，每天開放120個預約名額。（圖／業者提供）

針對高端疫苗預約情況，台北市副市長蔡炳坤19日坦言，第三劑開放後，民眾需求微增，因此將於24日至28日提供7200劑高端，現在再增加開設1個中型接種站，並協調台北榮總開出5000名額，總計1萬3040個高端疫苗名額，提供民眾接種。

台北市政府要加量因應，本來在1922預約系統第20期提供了7200個名額，現在再增加開設1個中型接種站為「京站接種站」，並於1月24日至28日每天開放120個預約名額，合計7800個名額。

蔡炳坤說，京站接種站將於20日、21日試營運，並且每天提供120個高端疫苗名額，採「隨到隨打」方法；而北市也協調台北榮總在1月23日開出5000個高端疫苗名額，分別為上、下午各2500個，提供民眾向該院預約接種，以上合計達1萬3040個高端名額，歡迎民眾接種。