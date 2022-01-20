黃珊珊成藍白合伴手禮？王世堅從這事看出端倪　估高虹安能選新竹

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／《POP撞新聞》提供）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨立委蔣萬安擬在過年後宣布參選台北市長，而前國民黨副主席、前台北市長郝龍斌19日拋出「藍白合」，呼籲國民黨、民眾黨共推台北市長候選人，並表態不希望台北市副市長黃珊珊參選。儘管民眾黨主席、台北市長柯文哲回應建議「藍綠合」，但民進黨台北市議員王世堅認為，藍白合已經在談，且可能不提名黃珊珊當藍白合扮手禮，國民黨則在新竹市禮讓，讓民眾黨立委高虹安參選。

王世堅20日在廣播節目《POP撞新聞》表示，柯文哲一向說一套做一套，昨天只講了個人有骨氣，要單獨打敗藍綠，但沒答覆這段時間有無跟國民黨接觸，沒把話說死，這陣子北市議會審預算，月底的時候當時有一個議題，台北市人口一直減少，根據地制法，若低於250萬人，就要減掉一位副市長，現在只差1萬人，人數還在浮動中，當時柯文哲有被問到要刪哪一位。

王世堅指出，照理來說，柯文哲應函請中央解釋時間內人數浮動；其次若支持黃珊珊，大可以不必把黃珊珊推到前面，說黃珊珊是第三副市長，等於要刪也是刪掉黃珊珊，即便黃珊珊要參選北市長，屆時辭副市長，那是6、7月以後的事，若真支持黃珊珊，不該在此時不挺她、漏氣；誰是第一、二、三位副市長，是市長決定，為什麼提早不支持黃珊珊。

王世堅直指，藍白合確實有，也有管道在談，也有談交換什麼，柯文哲捨棄黃珊珊，等於不提名黃珊珊參選台北市長，來當作跟國民黨合作的伴手禮，國民黨也會回給柯文哲一個走路工，就是新竹市長讓高虹安選，這個合作可能已經在談。

王世堅認為，以朱立倫現在弱勢，以及朱立倫、柯文哲當年當雙北市長時互相摩蹭，藍白合是有跡可循，加上朱立倫領導弱化，會想拉柯文哲以壓制黨內強過朱立倫的聲音。

王世堅分析，藍白合可能性非常高，藍白合對朱立倫很大的交代是，讓蔣萬安參選台北市長這局非常安全；而蔣萬安而言，因為蔣萬安個性不是那麼強烈，戰鬥力和韌性可能在大戰裡，面對各方廝殺，不如藉由國民黨力量、藉由朱立倫跟民眾黨合作的時候，會更穩顧。

黃珊珊19日回應，不要逞口舌之快，每天把自己該做的事情做好。對於黃珊珊被問是否不選台北市長時的回應，王世堅指出，任何人被問到這麼尷尬的問題，一定會生氣，跟黃珊珊20幾年的交情，非常欽佩黃珊珊，以黃珊珊的資歷跟能力，這次委身擔任台北市副市長，對黃珊珊是一種犧牲，柯文哲在黃珊珊擔任副市長後，大概市長該做的事，幾乎交辦給黃珊珊，台北市有事黃珊珊，沒事柯文哲，柯文哲是兼差市長，專責黨主席，黃珊珊能力強，脾氣也溫柔平順，會生氣可能自己也判斷了會被柯文哲犧牲。