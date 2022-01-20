　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王世堅指「藍白合」拉柯文哲壓制韓國瑜　卻捉雞寄山貓

▲▼民進黨台北市議員王世堅。（圖／《POP撞新聞》提供）

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／《POP撞新聞》提供）

記者黃巈禾／台北報導

2022年台北市長選戰，前台北市長、前國民黨副主席郝龍斌19日提出「藍白合」，否則兩敗俱傷，但台北市長、民眾黨主席柯文哲回應，建議「藍綠合」，民眾黨會逐一擊敗。對此，民進黨台北市議員王世堅認為，藍白合對朱立倫而言，除了能拉高自己的聲勢，還能壓倒前高雄市長韓國瑜，何樂而不為，但卻是捉雞寄山貓。

王世堅20日在廣播節目《POP撞新聞》表示，藍白合確實喜氣，但缺了骨氣，國民黨很多有志之士不屑跟民眾黨合作，除了認為柯文哲個性狡詐，也覺得國民黨是百年大黨，怎麼跟成立不到三年的民眾黨合作，且照柯文哲的意思，不是藍白合，而是白藍合，以柯文哲的個性一定是白壓在藍上面。

王世堅指出，7年多前，柯文哲剛上任台北市長，柯文哲和朱立倫就曾辦雙城論壇，後來無疾而終，當時兩人磨蹭來磨蹭去，互相拉高聲量，現在朱立倫聲望低，在全國性政治人物中墊底，當然樂得藉排名第三的柯文哲拉抬自己聲勢，同時藉此壓倒黨內最大對手韓國瑜，拉柯壓韓，對朱立倫來講何樂而不為。

王世堅認為，朱立倫本身領導力太弱，議題製造能力也弱，若藍白合，至少能拉抬聲望，在社會曝光度增加，若藍白真的開始談合作，以朱立倫為首的國民黨會樂得跟民眾黨合作，但這是「捉雞寄山貓」，國民黨把雞寄放在山貓，山貓當然吃雞。

►什麼，GORE-TEX外套打折了！

ET快訊
獨／父檢舉17歲兒呼麻　源頭竟是「蕾菈」合夥人
全聯標價卡「FXXXX」藏玄機！網喊：看不懂超虧　業者曝真相
快訊／政院拍板「教召5次有獎金」！　 企業給公假照發薪資
10男發動監獄暴動！　「集體性侵」38女
鳳梨偷吃4寶媽！才送鑽戒「或許定下來」　粉絲湧IG抱不平
快訊／3縣市「大雨特報」！　東北風挾雨彈狂炸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「陳時中選新北或桃園適合」　王世堅：林佳龍有意願選台北

苗栗坤輿掩埋場爭議延燒　時代力量爆：國營事業淪黑金掩埋場幫兇

張亞中號召1月23日牽手護中正　蔡易餘批：歐洲國家也不會膜拜納粹

快訊／政院拍板「教召達5次發獎金」　 企業給公假照發薪資

黃珊珊成藍白合伴手禮？王世堅從這事看出端倪　估高虹安能選新竹

屏縣長初選周春米第一？　莊瑞雄為鍾佳濱抱屈：企圖產生西瓜效應

王世堅指「藍白合」拉柯文哲壓制韓國瑜　卻捉雞寄山貓

林楚茵爆雲林張家青埔宮違建鐵證　農舍超蓋、車道植栽違規使用

黃偉哲陷「抓耙仔」爭議　林靜儀反批：國民黨不要置身事外

今年非洲豬瘟檢出陽性率達16.6％　邱臣遠示警：加強移工重點宣傳

流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術

救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

泱泱「進盧廣仲家」深夜未出爆熱戀！　見他彈琴甜笑「有怦怦然的感覺」

林依晨認脾氣不好「收斂是讓大家好做事」　形容老公像「李大仁」：他不像江直樹啊！

高雄來真的！首批11名酒駕犯　「殯儀館擦冰櫃」懺悔喊不敢了

騎士「地下道超車」卻擦撞婦人　怒嗆：妳幹嘛向左！引網熱議

賈靜雯爆修杰楷「持久力不夠」　追問《華燈》兇手被冷回；妳繼續猜吧！

如何哄女友他示範一招見效　丟出「藍色鈔票」秒獲燦笑

茶花枯掉了女兒問那什麼花？　爸正經回「乾燥花」種2年多了

去年差點分手SE7EN！李多海鏡頭前淚崩　約會被粉絲撞見…他直接甩手逃跑XD

「陳時中選新北或桃園適合」　王世堅：林佳龍有意願選台北

苗栗坤輿掩埋場爭議延燒　時代力量爆：國營事業淪黑金掩埋場幫兇

張亞中號召1月23日牽手護中正　蔡易餘批：歐洲國家也不會膜拜納粹

快訊／政院拍板「教召達5次發獎金」　 企業給公假照發薪資

黃珊珊成藍白合伴手禮？王世堅從這事看出端倪　估高虹安能選新竹

屏縣長初選周春米第一？　莊瑞雄為鍾佳濱抱屈：企圖產生西瓜效應

王世堅指「藍白合」拉柯文哲壓制韓國瑜　卻捉雞寄山貓

林楚茵爆雲林張家青埔宮違建鐵證　農舍超蓋、車道植栽違規使用

黃偉哲陷「抓耙仔」爭議　林靜儀反批：國民黨不要置身事外

今年非洲豬瘟檢出陽性率達16.6％　邱臣遠示警：加強移工重點宣傳

唐吉訶德二店今開幕「秒進場」　首位民眾凌晨4點到：「覺得孤單」

破獲入室竊貓狗攔截劫匪集團　239隻犬貓塞雞籠驚嚇哭嚎

獨／父檢舉17歲兒呼麻　毒品來自網紅「蕾菈」餐廳合夥人

屏東新景點！「洋蔥大福樂園」晚上會發光　還能拜土地公、走高空步道

「陳時中選新北或桃園適合」　王世堅：林佳龍有意願選台北

苗栗坤輿掩埋場爭議延燒　時代力量爆：國營事業淪黑金掩埋場幫兇

大滿貫雙冠女將澳網爆冷出局　科內特睽違4年再闖32強

Omicron「重複感染風險」是Delta的16倍　英國最新數據曝光

台鐵與「26名太魯閣案罹難者家屬」共同提告　求償李義祥等人4億元

小港建地晚1年買、1坪貴13萬　房價飆升元凶！9年共漲1.43倍

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

政治熱門新聞

快訊／亞東醫院護理師傳Omicron給兒子　足跡在士林、板橋

家長注意！北市寒假實體課輔喊卡　12縣市校園措施一次看

寫給蔡英文的一封信　王婉諭：可否為失控的監護處分修法踩下煞車？

莊豐嘉留不住了！王世堅斥「走人剛好而已」　驚爆私下惡劣態度

Kolas隨賴清德出訪宏都拉斯　自爆常被誤認「這三國」外國人

快訊／東吳大學城中校區有確診足跡

亞東護理師傳Omicron給5歲童　母子「雙北足跡」集中士林、板橋

新北防疫旅館群聚？確診女「改判本土」　北市曝原因：成都沒Omicron

管碧玲讚他挺18歲公民權　「侯友宜路線隱然浮現！」

快訊／拍板！教召5次有獎金

陳水扁昨追加莫德納疫苗

快訊／新北高中以下畢旅全延期　寒期輔導「滾動式修正」

民眾黨團籲《地制法》停看聽　蔡壁如：金馬升格直轄市？

藍營擋下「帝制法」　喊話蔡政府：勿為一黨之私犧牲人民福祉

更多熱門

相關新聞

莊豐嘉留不住了！王世堅斥「走人剛好而已」　驚爆私下惡劣態度

莊豐嘉留不住了！王世堅斥「走人剛好而已」　驚爆私下惡劣態度

國民黨立委費鴻泰指控，華視總經理莊豐嘉出言恐嚇若不撤案，將召開記者會修理國民黨，引發議論，而民進黨團總召柯建銘也坦言「留不住了！」對此，民進黨台北市議員王世堅也在政論節目痛罵，莊豐嘉私下情緒管理不佳，走人只是剛好而已。

被控會出賣黃珊珊　柯文哲反嗆王世堅「扶龍王」

被控會出賣黃珊珊　柯文哲反嗆王世堅「扶龍王」

王世堅預言：年底選戰柯文哲會出賣黃珊珊　「當藍白合伴手禮」

王世堅預言：年底選戰柯文哲會出賣黃珊珊　「當藍白合伴手禮」

王世堅樂見朱立倫選戰表現　曝朱吃定「這點」：一定會繼續做下去

王世堅樂見朱立倫選戰表現　曝朱吃定「這點」：一定會繼續做下去

林昶佐若遭罷免會接棒補選立委？　王世堅：感謝大家推薦

林昶佐若遭罷免會接棒補選立委？　王世堅：感謝大家推薦

關鍵字：

王世堅

讀者迴響

熱門新聞

漫威影帝滑雪意外身亡！下坡「頭部重創」直升機搶救不治

天天住飯店1.5萬「水電用到飽」　他爽問：幹嘛買房

即／婦打3劑莫德納2天後亡　死因出爐

謝和弦發聲「終於真相大白」　控被戴綠帽：還有臉告我

Keanna深夜回應交往時間曝　爆料「婚內一夜情ØZI」開告了

快訊／ØZI一身黑現身敦南派出所！　全程靜默為性愛片外流報案

台灣地底竟藏12座核四電力　比爾蓋茲搶進

鳳梨偷吃4孩子媽　粉絲湧女友IG抱不平

JKF辣模青青「國高中舊照」瘋傳

鳳梨被爆偷吃女粉絲：是4個孩子的媽　私密床照曝光

Whoscall揭3詐騙手法　3種號碼開頭別接

謝和弦爆Keanna戰ØZI「床上超主動」內幕！

網美賣一次4萬！　「交涉＋開房過程」全被拍

2關鍵有望清零　醫：說會大爆發的人！哥準備打臉你們

明天是大寒！命理師：4生肖「財運越冷越旺」

更多

最夯影音

更多
流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術

流浪白汪背上長「籃球大腫瘤」　身體瘦到見骨...醫嘆無法手術
救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

救護車載急診患者狂鳴笛閃燈　前方貨車竟無視「完全不禮讓」

泱泱「進盧廣仲家」深夜未出爆熱戀！　見他彈琴甜笑「有怦怦然的感覺」

泱泱「進盧廣仲家」深夜未出爆熱戀！　見他彈琴甜笑「有怦怦然的感覺」

林依晨認脾氣不好「收斂是讓大家好做事」　形容老公像「李大仁」：他不像江直樹啊！

林依晨認脾氣不好「收斂是讓大家好做事」　形容老公像「李大仁」：他不像江直樹啊！

高雄來真的！首批11名酒駕犯　「殯儀館擦冰櫃」懺悔喊不敢了

高雄來真的！首批11名酒駕犯　「殯儀館擦冰櫃」懺悔喊不敢了

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面