王世堅指「藍白合」拉柯文哲壓制韓國瑜　卻捉雞寄山貓

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／《POP撞新聞》提供）



記者黃巈禾／台北報導

2022年台北市長選戰，前台北市長、前國民黨副主席郝龍斌19日提出「藍白合」，否則兩敗俱傷，但台北市長、民眾黨主席柯文哲回應，建議「藍綠合」，民眾黨會逐一擊敗。對此，民進黨台北市議員王世堅認為，藍白合對朱立倫而言，除了能拉高自己的聲勢，還能壓倒前高雄市長韓國瑜，何樂而不為，但卻是捉雞寄山貓。

王世堅20日在廣播節目《POP撞新聞》表示，藍白合確實喜氣，但缺了骨氣，國民黨很多有志之士不屑跟民眾黨合作，除了認為柯文哲個性狡詐，也覺得國民黨是百年大黨，怎麼跟成立不到三年的民眾黨合作，且照柯文哲的意思，不是藍白合，而是白藍合，以柯文哲的個性一定是白壓在藍上面。

王世堅指出，7年多前，柯文哲剛上任台北市長，柯文哲和朱立倫就曾辦雙城論壇，後來無疾而終，當時兩人磨蹭來磨蹭去，互相拉高聲量，現在朱立倫聲望低，在全國性政治人物中墊底，當然樂得藉排名第三的柯文哲拉抬自己聲勢，同時藉此壓倒黨內最大對手韓國瑜，拉柯壓韓，對朱立倫來講何樂而不為。

王世堅認為，朱立倫本身領導力太弱，議題製造能力也弱，若藍白合，至少能拉抬聲望，在社會曝光度增加，若藍白真的開始談合作，以朱立倫為首的國民黨會樂得跟民眾黨合作，但這是「捉雞寄山貓」，國民黨把雞寄放在山貓，山貓當然吃雞。