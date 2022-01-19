賀錦麗出席宏都拉斯總統就職　可能與賴清德同台

▲美國副總統賀錦麗與台灣副總統賴清德有機會同台。（圖／路透、記者林敬旻攝）

文／中央社記者江今葉華盛頓18日專電

美國總統拜登今天指派副總統賀錦麗出席宏都拉斯新任總統就職典禮。由於副總統賴清德也傳出將以特使身分出席，台美副總統可望在宏國同台，兩人是否接觸值得關注。

中美洲友邦宏都拉斯將於1月27日舉行新任總統卡斯楚（Xiomara Castro）就職典禮。

拜登（Joe Biden）今天宣布將由賀錦麗（Kamala Harris）率團前往參加就職典禮。一併前往的還有美國國務院主管經濟成長、能源與環境的次卿費南德茲（Jose Fernandez）、西半球事務局助卿尼可拉斯（Brian Nichols）以及聯邦眾議員魯伊斯（Raul Ruiz）等人。

白宮副新聞秘書辛赫（Sabrina Singh）對此發出聲明表示，賀錦麗的訪問將進一步推進她與卡斯楚在去年12月10日電話會談中所做的承諾，亦即深化美國與宏都拉斯間的夥伴關係，共同推動經濟成長、打擊腐敗與解決移民的根本性問題。

日前媒體報導，賴清德將以特使身分出席宏都拉斯總統就職典禮。總統府發言人張惇涵回應報導時表示，出席宏都拉斯新任總統就職典禮的相關人選與規劃，若有定案將適時對外說明。

若賴清德確定率團出席宏國總統就職典禮，將有機會和賀錦麗同台。兩人是否接觸，值得關注。

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