賴清德訪宏都拉斯防疫3原則出爐　返國回台南進行「14+7」

記者呂晏慈／台北報導

我國中美洲友邦宏都拉斯準總統卡蕬楚（Xiomara Castro）將在1月27日正式就職，總統府發言人張惇涵今（19）日說明，副總統賴清德將以特使身份率團出席就職典禮，另有鑑于目前全球疫情仍然嚴峻，訪問團將落實「專、篩、隔」3原則，去回程都搭乘專機、住宿安排專屬樓層，並將在訪團啟程前、離開宏都拉斯前、回程前進行PCR篩檢，返國後將回到台南寓所進行「14＋7」隔離和自主健康管理。

張惇涵說，除了配合各國當地防疫措施外，佩戴口罩、保持社交距離、落實清潔消毒的工作，訪問團也將落實3原則：去回程搭乘專機、接送乘坐專車，住宿安排專屬樓層不與其他房客混居，用餐也會以專屬餐廳、包廂、旅館房間用餐，此外，也有安排防疫官隨團。

至於篩檢部分，張惇涵說，訪團啟程前、離開宏都拉斯前、回程前，都會分別進行PCR篩檢，每日量測體溫並進行快篩，抵達桃園國際機場時也會進行篩檢；另在隔離方面，特使團返國PCR檢測均正常後，賴清德將搭乘專車返回台南寓所進行14天隔離，加上7天自主健康管理，其餘團員和隨員也比照相關防疫規定辦理。

▼總統府說明賴清德出訪宏國規劃。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）