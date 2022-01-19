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蕭美琴將陪同賴清德出訪宏都拉斯　桃園醫院副院長任防疫官隨行

▲張惇涵說明賴清德訪團成員。（圖／翻攝自YouTube／presidentialoffice）

▲張惇涵說明賴清德訪團成員。（圖／翻攝自YouTube／presidentialoffice）

記者蘇晏男／台北報導

副總統賴清德接受總統蔡英文指派，將率共26人訪團到友邦宏都拉斯，參與宏都拉斯新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）的就職典禮，隨行人員包括駐美代表蕭美琴。另因應疫情考量，衛福部桃園醫院副院長陳厚全擔任防疫官，隨團出訪。

卡蕬楚及現任宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）日前均已致函，邀請蔡英文出席就職典禮，而蔡則指派賴清德擔任慶賀友邦元首的特使，並籌組特使團蒞臨祝福。

總統府發言人張惇涵19日召開記者會說明相關規劃。在訪團成員部分，張指出，包括總統府副秘書長李俊俋、外交部次長俞大㵢、駐美代表蕭美琴、總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡），另因應疫情考量陳厚全將隨團擔任防疫官；此次整個訪問團員、隨團人員加上維安人員共26人。

時間規劃上，張惇涵說，特使團將在台灣時間1月25日啟程，在1月27日抵達宏都拉斯，並於1月30日返國，共計為期6天5夜的任務；而為旅途安全及便利，會有過境的相關安排，惟相關行程仍待確認，之後會再進一步對外說明。

另外，張惇涵也指，此次蔡英文交付特使團3個任務，第一、深化邦誼；第二、深化合作；第三，深化民主台灣的國際參與。

外界關注防疫規範部分，張惇涵指出，經特使團與中央流行疫情指揮中心研商後，除配合各國當地防疫措施，佩戴口罩、保持社交距離、落實清潔消毒工作外，也將落實「防疫三原則」：第一，去回程搭乘專機、專車，住專屬樓層，不與其他房客混居，並在專屬餐廳、下榻旅館房間或包廂用餐。第二，啟程前、離開宏國及回國前，分別會PCR，出訪期間每人每日量體溫、快篩，返國後直接在機場PCR。

第三，依照疫情指揮中心及維安考量，特使團返國PCR檢測皆正常後，賴清德搭乘專車返回台南寓所進行14天隔離+7天自主健康管理，而其餘團員及隨員也比照相關防疫規定辦理。

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