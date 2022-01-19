亞東護理師傳Omicron給5歲童　母子「雙北足跡」集中士林、板橋

▲亞東醫院護理師（案17967）足跡。（圖／新北市衛生局提供）

記者徐政璿／台北報導

新北市亞東醫院1名護理師（案17967）確診Omicron後傳給給兒子（案18081），目前感染源仍未明。新北市長侯友宜19日下午受訪指出，亞東醫院全力在找感染源、擴大篩檢，目前篩檢出來都是陰性，「如果有陽性的確診個案會來跟大家做報告」。

新北市衛生局說明，確診的5歲男童為亞東醫院護理師的兒子，1/16遭匡列接觸者隔離，PCR陰性，1/18隔離中出現發燒症狀，進行採檢，PCR陽性、CT值20，收治專責病房隔離治療。

在接觸範圍方面，衛生局指出，個案沒有就學，由家人照顧，與母親（案17967）相關接觸者與足跡相同，將持續配合母親職場疫調釐清感染源。

根據新北市衛生局的疫調，亞東醫院護理師10日去過板橋大遠百的海底撈板橋店、遠東百貨板橋中山店，13日去過全家板橋麗寶店、國立臺灣科學教育館、北市兒童新樂園、板橋麗寶百貨廣場、板橋中山路一段的愛烤愛對囉板橋店、中山路一段NET板橋三店。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中19日指出，亞東醫院確診護理師，確定感染Omicron變異株，但與本土其他個案無關，初判比較像是歐美進來的，因此是另一條傳播鏈。