快被淹死還在自拍！自駕車高速衝進河中　女在車頂對鏡頭猛喬角度

▲別人急著救她，女卻悠哉自拍。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

加拿大渥太華市一名女子開車衝進結冰河面上，導致冰層突然破裂，眼看車子就要沉入河中，她不急著逃命，反而站在車頂上拿出手機自拍，神情看起來十分輕鬆，誇張景象在網路上瘋傳。

事件16日發生在渥太華郊區馬諾蒂克(Manotick)，照片中可看到，這名女子站在一輛快沉入冰凍河水中的黃色車頂上，正在開心自拍，附近人員為了救她卻急著像是熱鍋上的螞蟻，後來好不容易讓她搭上一艘藍色救生艇，及時在車子完全沉入水中前離開。

女子的誇張行為在網路上瘋傳，有目擊者在網路上表示，當時女子開著車突然從他身旁高速經過，所以完全不意外女子後來會衝進結冰水面中。當局也對外表示，警方接獲報案後下午4時30分趕到現場，車子後來已完全沉入河中，女子則被控危險駕駛罪。