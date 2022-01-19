　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快被淹死還在自拍！自駕車高速衝進河中　女在車頂對鏡頭猛喬角度

快被淹死還在自拍！自駕車高速衝進冰河　女在車頂對鏡頭猛喬角度。（圖／翻攝自Twitter）

▲別人急著救她，女卻悠哉自拍。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

加拿大渥太華市一名女子開車衝進結冰河面上，導致冰層突然破裂，眼看車子就要沉入河中，她不急著逃命，反而站在車頂上拿出手機自拍，神情看起來十分輕鬆，誇張景象在網路上瘋傳。

事件16日發生在渥太華郊區馬諾蒂克(Manotick)，照片中可看到，這名女子站在一輛快沉入冰凍河水中的黃色車頂上，正在開心自拍，附近人員為了救她卻急著像是熱鍋上的螞蟻，後來好不容易讓她搭上一艘藍色救生艇，及時在車子完全沉入水中前離開。

女子的誇張行為在網路上瘋傳，有目擊者在網路上表示，當時女子開著車突然從他身旁高速經過，所以完全不意外女子後來會衝進結冰水面中。當局也對外表示，警方接獲報案後下午4時30分趕到現場，車子後來已完全沉入河中，女子則被控危險駕駛罪。

►什麼，GORE-TEX外套打折了！

ET快訊
她自拍私密片取悅男友　被轉傳外流崩潰
過年前「2天氣特點」出爐　連3天全台有雨
快訊／這一期莫德納搶光！指揮中心曝21輪規劃
網紅青青秀權狀　糗被起底房子在紅燈區
雙北、桃園、台中「寒假課輔暫停？」　懶人包一次看
Keanna爆「他也許被下封口令」　ØZI經紀人回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

姊被垃圾車撞到！　23歲妹上前攔司機...被高速拖行600公尺慘死

愛妻在家遭3男集體性侵！　人夫私刑「自製炸彈」炸死性侵犯復仇

10歲女童-11度暴風雪失蹤　靠毛茸茸「流浪狗取暖」18hrs奇蹟存活

背痛以為肌肉拉傷！　女就醫「體內藏子彈3個月」婚禮被亂槍掃射

男童被比特犬飛撲恐怖撕咬　「45秒畫面曝光」男主人在旁冷眼觀看

保險套浸泡世界最辣椒1小時　小三「下體著火」意外發現是閨蜜！

拒打疫苗「還故意接觸染疫者」！　女歌手確診病逝

美國3老對決！拜登上任滿1年支持度大跌　希拉蕊有望2024再戰川普

東加海嘯波及日本！鹿兒島鰤魚苗離奇暴斃　8萬翻肚死魚堆成屍山

日水豚泡湯大賽　伊豆選手泡近2小時雪恥奪冠！遊客驚嘆：比我還強

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

學生剃頭到一半電剪突罷工　全場笑翻他崩潰喊：沒電了！

ØZI48秒浴室交歡性愛片外流　「短髮辣妹」身分曝光 經紀人認：擔心對方

Keanna揭曖昧ØZI私訊「我是砲友暈船嗎？」　謝和弦酸她「雙面裸泳」：他惹上瘋婆

2AM趙權合體SJ神童「熱跳女團舞」嗨翻　美聲飆唱2PM《My House》全場好悲傷XD

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

懷胎34周發現寶寶「唇腭裂」　爸忍淚求助：盼孩子健康長大

不好喝「真的去退錢」！下秒羅時豐突襲　送親簽海報...姪子「丟地上」：還沒人撿XD

拒打疫苗「還故意接觸染疫者」！　女歌手確診病逝

美國3老對決！拜登上任滿1年支持度大跌　希拉蕊有望2024再戰川普

東加海嘯波及日本！鹿兒島鰤魚苗離奇暴斃　8萬翻肚死魚堆成屍山

日水豚泡湯大賽　伊豆選手泡近2小時雪恥奪冠！遊客驚嘆：比我還強

快被淹死還在自拍！自駕車高速衝進河中　女在車頂對鏡頭猛喬角度

日本增3.8萬例破紀錄　首相宣布1都13縣進入「蔓延防止重點措施」

WHO：無證據顯示青少年需打加強針　高風險族群恐要打3至4針

火山噴發威力比廣島原爆高500倍！東加村莊慘變廢墟　現場畫面曝光

女子碼頭練跳繩竟「穿破甲板」　糗樣全拍下！急澄清：我才50公斤

姊被垃圾車撞到！　23歲妹上前攔司機...被高速拖行600公尺慘死

教召14天新制上路　政院提企業租稅優惠「可扣除支付薪資150％所得額」

胸前「一顆狗頭冒出」神同步度估　牠眼神迷離3秒歪頭睡死融化網

陳柏霖「戴假髮穿紅衣扮鬼」！不計形象狼狽追車慘沒人理

向中國賀年祝發財？美4大航母打擊群集結南海　北京冬奧展開演訓

新北宣布：除夕、初一路邊停車暫停收費

自拍私密片取悅男友被外流　9人轉傳害少女崩潰自殘遭索賠400萬

紅色沙發掉一層皮露海綿！　肇事二哈「被唸到變光頭」裝盲失敗

拒打疫苗「還故意接觸染疫者」！　女歌手確診病逝

林吳晉阻殺全二軍最快　林明憲：未來主力捕手

民眾黨主張調降直轄市升格人口門檻　「但要先修財政收支劃分法」

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

國際熱門新聞

3寶爸為實現換妻夢！迷昏老婆讓同事性侵

疫情燒2年！輝瑞執行長曝好轉時間點

賺中國1716億順差！台灣一半上班族卻「月薪4萬↓

正妹熱戀大24歲窮男友　婚後才知嫁給富豪

財富自由！男大生「自拍照NFT」大賺2700萬

她確診後「母乳變螢光綠色」

即／微軟收購動視暴雪　成為全球收入第三大遊戲公司

格鬥辣妹認拍性愛影片！　考慮公開分享

富士山隨時可能噴發！　噴火口增加近6倍　

他帶4妻出遊娶回第8任　輪流寵幸不多P

高盛財報疲弱、美債殖利率攀升　美股收盤重挫543點

遊樂設施死亡意外　7歲女童重擊欄杆亡

金正恩一道命令　軍人苦幹10年慘遭發配農村

美航空業警告5G將導致航班大亂　日航取消波音777飛美

更多熱門

相關新聞

WHO：無證據顯示青少年需打加強針

WHO：無證據顯示青少年需打加強針

隨著新冠肺炎變種病毒Omicron來襲，各國政府正在思考到底該不該實施第3劑、甚至第4劑的疫苗「加強針」接種，世衛組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦表示，目前尚無證據顯示兒童或青少年須加強接種新冠疫苗。另外，老年人或免疫功能低下的人恐怕就得需要施打3至4針。

東加火山威力比原爆高500倍！村莊全成廢墟

東加火山威力比原爆高500倍！村莊全成廢墟

AV女優曝幕後真實「做愛時長」：男優真的狂

AV女優曝幕後真實「做愛時長」：男優真的狂

美99.5%新確診為Omicron！急調升22國旅遊警示

美99.5%新確診為Omicron！急調升22國旅遊警示

Omicron輕症？美將迎「死亡潮」30萬人病亡

Omicron輕症？美將迎「死亡潮」30萬人病亡

關鍵字：

自拍淹死加拿大渥太華Manotick北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／客運擦撞機車　女騎士頭遭輾爆慘死

盧廣仲爆熱戀泱泱！1年前上《木曜》這集擦愛火

聚餐裝不熟！泱泱進盧廣仲家深夜未出

48秒浴室交歡性愛片外流　ØZI無奈認了「是本人」！

聖結石2022第一週「就用NFT賺進上千萬」

明天是大寒！命理師：4生肖「財運越冷越旺」

快訊／是真的！周杰倫三度當爸證實昆凌懷孕

青青被爆「已跟金主結婚」！爆料人：去年5/20登記

快訊／本土+10！西堤傳播鏈續增　境外44例

即／婦打3劑莫德納2天後亡　死因出爐

竹東唯一合法殯儀館快倒　70萬人恐繼續喝洗屍水

Keanna、ØZI約砲暈船撕破臉？她揭「砲友5大鐵則」

網美賣一次4萬！　「交涉＋開房過程」全被拍

ØZI私密片「短髮辣妹」身分曝光　經紀人認：擔心對方

快訊／亞東醫院護理師傳Omicron給兒子　足跡在士林、板橋

更多

最夯影音

更多
吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」
吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

學生剃頭到一半電剪突罷工　全場笑翻他崩潰喊：沒電了！

學生剃頭到一半電剪突罷工　全場笑翻他崩潰喊：沒電了！

ØZI48秒浴室交歡性愛片外流　「短髮辣妹」身分曝光 經紀人認：擔心對方

ØZI48秒浴室交歡性愛片外流　「短髮辣妹」身分曝光 經紀人認：擔心對方

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面