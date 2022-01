快被淹死還在自拍！自駕車高速衝進河中　女在車頂對鏡頭猛喬角度

▲別人急著救她,女卻悠哉自拍。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

加拿大渥太華市一名女子開車衝進結冰河面上,導致冰層突然破裂,眼看車子就要沉入河中,她不急著逃命,反而站在車頂上拿出手機自拍,神情看起來十分輕鬆,誇張景象在網路上瘋傳。

事件16日發生在渥太華郊區馬諾蒂克(Manotick),照片中可看到,這名女子站在一輛快沉入冰凍河水中的黃色車頂上,正在開心自拍,附近人員為了救她卻急著像是熱鍋上的螞蟻,後來好不容易讓她搭上一艘藍色救生艇,及時在車子完全沉入水中前離開。

女子的誇張行為在網路上瘋傳,有目擊者在網路上表示,當時女子開著車突然從他身旁高速經過,所以完全不意外女子後來會衝進結冰水面中。當局也對外表示,警方接獲報案後下午4時30分趕到現場,車子後來已完全沉入河中,女子則被控危險駕駛罪。

Listener video of a water rescue on the Rideau River in Manotick #ottnews #TheMorningRush @billcarrolltalk pic.twitter.com/81CdtxFSYX